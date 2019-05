Wie normal ist das noch? Kim Kardashian provoziert mit super-stylischer Tochter

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm - auch nicht bei den Kardashians. Kims Töchterchen North wirkt bereits wie eine Mini-Ausgabe ihrer Mutter - und sorgt damit für große Aufregung.

Los Angeles - Mini-Diva oder einfach nur Mommy‘s Darling? Wenn Töchter in die Fußstapfen ihrer Mütter treten, macht das die Mamas ja meist wahnsinnig stolz auf ihren Nachwuchs. So auch bei Kim Kardashian und ihrer kleinen North. Kaum ein Tag vergeht, an dem der Reality-Star kein Foto seines Sprößlings in den sozialen Netzwerken postet. „Der geborene Star“, „Wunderschön“ und „So süß“, denken die einen. Doch viele finden das schon längst nicht mehr einfach nur „süß“.

Kim Kardashian: Heftige Kommentare zu ihrer Tochter

„Wie hässlich“, „Sie verzieht einfach nur eine kleine Göre“, manche User machen ganz deutlich klar, was sie von den Schnappschüssen der aufgebrezelten North halten. Ist diese ja gerade mal fünf Jahre alt.

Tatsächlich wirken manche Bilder der Kleinen auch ein wenig befremdlich. So postete Kim, die selbst gerade neue Karrierepläne verfolgt, ihre Tochter gerne, wenn diese voll geschminkt und zurecht gemacht ist oder sie ihre pinkfarbenen Schlangenmuster-Highheels anprobiert. Dabei ist es eigentlich kein Geheimnis mehr, dass Orthopäden vor Haltungsschäden durch zu hohe Absätze warnen und der Meinung sind, diese sollten gerade im Kindesalter tabu sein.

Doch die Stöckelschuhe sind nicht das Einzige, woran sich User beim Anblick der Posts der kleinen North stören. Auch das Smartphone in ihren Händen missfällt: “Sie haben sie schon daran gewohnt, wie ihre Tanten, Großmutter und Mama rund um die Uhr ein Handy in der Hand zu halten. Ihre Welt dreht sich um ein Telefon“, kritisieren sie weiter.

Andere finden auch den Schmuck, den die Fünfjährige auf einem anderen Post trägt, unpassend. „Ich bin kein Fan der Ohrringe. Die sehen für eine so kleine Person nicht richtig aus“, heißt es zum Beispiel.

Kim Kardashian ist stolz auf ihre kleine Fashionista

Die stolze Mama Kim sieht das Ganze allerdings anders: „Ich liebe meine Fashionista Northie so sehr“, kommentiert sie ihre Posts. Sie habe allerdings nicht damit gerechnet, dass ihre Tochter schon so früh ihre Liebe zu ihrer Kleidung und ihrem Schmuck entdecke. Nachdem die Kleine aber ständig Mamas Sachen anprobiere, habe Kim ihr kurzerhand eine eigene Sonnenbrille designt. Aber eine Kardashian wäre wohl keine Kardashian, wenn sie nicht sofort wüsste, wie Marketing funktioniert.

Und Kim kann auch gleich weiterdesignen, schließlich freuen sie und Kanye West sich gerade auf ihr viertes gemeinsames Kind. Um die Aufregung aber ein wenig zu lindern, greifen die auf durchaus ungewöhnliche Mittel zurück.