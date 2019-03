Nur eine billige Kopie? Kim Kardashian reagiert auf Naomi-Campbell-Vorwürfe

Nachdem sich Reality-Star Kim Kardashian zum wiederholten Male in Outfits präsentierte, wie sie einst bereits Naomi Campbell trug, häuften sich kritische Kommentare. Nun reagiert der US-Star auf die Vorwürfe, sie würde das Topmodel kopieren.

Los Angeles - Nicht nur in Amerika ist Reality-Star Kim Kardashian (38) für Millionen Menschen eine Stilikone und Trendsetter in Sachen Mode. Doch in der letzten Zeit muss die Ehefrau von Kanye West haufenweise Kritik einstecken. Ende Februar quetschte sie sich bei den "Hollywood Beauty Awards" in ein 90er-Jahre-Vintage-Kleid von Star-Designer Thierry Mugler. Ihre Oberweite wurde von den knappen Stoffriemen seltsam zusammengequetscht. Ursprünglich war das Kleid für ein deutlich zierlicheres Model entworfen worden.

Doch nicht nur ihr neuer Fable für Vintage-Kleider fällt den Fans auf. Bereits zum dritten Mal hat sich Kim Kardashian nun in einem Kleid präsentiert, das einst Supermodel Naomi Campbell (48) trug. Auf Twitter schrieb eine Userin: „Einmal ist ein Unfall. Zweimal ist Zufall. Dreimal ist ein Muster.“ In einem Clip dazu sind insgesamt fünf frühere Naomi-Campbell-Outfits zu sehen, die Kim Kardashian sich später einverleibt hat.

Once is an accident. Twice is coincidence. Three times is a pattern. pic.twitter.com/f7rHXqo8Ts — Rashida Reneé (@fuckrashida) 11. März 2019

Auch ihre Halbschwester Kylie Jenner scheint sich von den früheren Looks des 90er-Topmodels inspirieren zu lassen. Kürzlich zeigte sich die 21-Jährige mit einer Kristallbrille und -Halskette, wie Naomie Campbell sie bereits 1995 trug.

So reagiert Kim Kardashian auf die Kritik

Kim Kardashian reagierte nun auf die Kommentare und Diskussionen in sozialen Medien. Dort wurde kritisiert, dass die 38-Jährige den Eindruck erwecke, die Outfits wären ihre eigenen Looks obwohl sie offenkundig kopiert seien. Auf Instagram postete der Star der US-Reality-Sopa „Keeping Up With The Kardashians“ ein Foto von sich in dem berühmten hoch geschlitzten Versace-Kleid, das Naomi Campbell bei der Herbst-Kollektion 1996 trug. Dazu schrieb die 38-Jährige mit einem Herz-Emoji: „Naomi Forever“.

Den Vorwurf eines der erfolgreichsten und berühmtesten Models der Welt zu kopieren, nimmt Kim Kardashian offenbar gerne hin. Für sie ist es ein Zeichen ihrer Wertschätzung und Bewunderung, dass sie die Looks der britischen Mode-Ikone widerbelebt.

Die einstige Muse von Star-Designer Karl Lagerfeld hat bisher nicht auf Kim Kardashians Looks reagiert. Us-amerikanischen Medien zufolge, soll sie aber kein großer Fan der Kardashians sein.

„Keeping Up With The Kardashians“

Wie es in Sachen Mode im Kardashian/Jenner-Imperium weitergeht, gibt es in den neuen Folgen von „Keeping Up With The Kardashians“ zu sehen. Ein Familienmitglied wird allerdings nicht in der Reality-TV-Serie zu sehen sein, wie Kylie Jenner kürzlich verriet.

