Kim Kardashian: So unfassbar normal soll Baby Nr. 4 heißen 

Kim Kardashian und Kayne West erwarten ihr viertes Kind, das ist vielen bekannt. Nun hat die 38-Jährige verraten, wie Baby Nummer 4 im Haus Kardashian-West heißen soll.

Los Angeles - Bei den Kardashians gibt's bald Nachwuchs. Ein Baby ist unterwegs. Kim Kardashian (38) und Kanye West (41) haben sich bei ihrem vierten Kind für eine Leihmutterschaft entschieden.

Die Baby-News sorgte Anfang Januar für ein Rauschen im Blätterwald der Boulevardpresse. Schnell sickerte danach durch, dass sich Kim Kardashian und Kanye West auf einen Sohn freuen.

Doch wie soll das Nesthäkchen in der Kardashian-West-Familie diesmal heißen? Eine North West, einen Saint West und eine Chicago West gibt es schon.

Kim Kardashian: Hat das Baby Nr.4 schon einen Namen?

Nun hat der „Keeping Up with the Kardashians“-Star etwas über den Namen von Baby Nr. 4 verraten. Die 38-Jährige war gemeinsam mit ihren Schwestern Khloé Kardashian und Kourtney Kardashian in der amerikanischen Late-Night-Show „Jimmy Kimmel live!“ zu Gast.

„Aktuell habe ich einen Namen. Ehrlich gesagt habe ich darüber nachgedacht, ihn nur Rob nach meinem Bruder zu nennen“, sagte Kim Kardashian im Gespräch mit Moderator Jimmy Kimmel.

Im Vergleich zu ihren anderen Kindern fällt der Name Rob ziemlich aus der Reihe. Das scheint Kim Kardashian selbst auch schon aufgefallen zu sein.

„Dann sind es North, Saint, Chicago - Rob. Es geht nicht wirklich so. Aber ich spüre, dass dieser Name richtig ist und mein Bruder ist damit einverstanden“, erklärt Kardashian. Und weiter: „Ich mag den Namen Rob West, aber nicht Robert West.“

Kim Kardashian: So bestimmt der Kardashian-Clan beim Babynamen mit

Ob Kim Kardashian und Kanye West ihren Sohn tatsächlich Rob West nennen werden, ist allerdings wohl noch offen. Denn zuvor räumte Kim Kardashian ein, dass sie schon armenische Namen für Jungen gegoogelt habe. Außerdem hole sie sich Vorschläge bei ihrer Familie.

Das letzte Wort beim Namen für den Mini-West ist offenbar noch nicht gefallen. Aus der Auswahl für den Babynamen mache Kim Kardashian auf jeden Fall eine Familienfrage, wie im Interview mit Jimmy Kimmel zu erfahren war. Außerdem möchte sie nach der Geburt erst ein paar Tage warten, um „herauszufinden, wie das Baby aussieht“.

Normalerweise sind nach ihren Worten ihre Kinder drei bis vier Tage „namenlos“, bis sie das Gefühl habe, dass der Name mit ihr verbunden sei.

+ So sieht der aktuelle Stammbaum des Kardashian-Jenner-Clans aus. © Ippen Digital

Die Kinder von Kim und Kanye Kardashian West

Nr. 4 Baby Nr. 4 Sohn April 2019? Nr. 3 Tochter Chicago West 15. Januar 2018 Nr. 2 Sohn Saint West 5. Dezember 2015 Nr. 1 Tochter North West „Northy“ 15. Juni 2013

Jimmy Kimmel hat natürlich ein Selfie unter anderem mit Kim Kardashian, Khloe Kardashian und Kourtney Kardashian getwittert.

ml