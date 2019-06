Kim Kardashian sah nicht immer so aus, wie sie heute aussieht. Das bestätigt ein altes Schuldbild, das die Influencerin gepostet hat.

Los Angeles - Na, erkennen Sie sie? Beauty-Queen Kim Kardashian hat nicht immer so ausgeschaut, wie wir sie heute kennen. Der Beweis ist ein Foto, das die 38-jährige auf Instagram gepostet hat. Auf dem Schnappschuss ist - wie gewohnt - die erfolgreiche Influencerin zu sehen, doch diesmal schaut sie ein wenig verändert aus.

Kein Wunder: Es handelt sich um ein sehr altes Bild der Ehefrau von Rapper Kanye West! Auf dem Foto trägt Kim Kardashian ein kurzes weißes Kleid, eine schwarze Tasche und eine schwarze Sonnenbrille. Ihr Gesicht sowie ihr gesamter Körper sehen deutlich schmaler aus. Wann genau das Foto entstanden ist, ist nicht bekannt. Medien spekulieren, es sei während ihrer Schulzeit geschossen worden.

Altes Bild von Kim Kardashian aufgetaucht: Fans reagieren unterschiedlich

Es ist nicht das erste Mal, dass die Mutter von vier Kindern einen Schnappschuss aus ihrer Jugend veröffentlicht. Und so wie immer sind ihre Followers geteilter Meinung. Einige finden die Entscheidung Kims, ein solches Bild zu posten, mutig. „Sie sieht heute genauso aus wie früher“, findet ein begeisterter Fan.

Doch die Mehrheit sieht das anders. Eine Userin kommentiert: „Sie sah damals besser aus als heute“. Der Grund: Das Bild sei entstanden, bevor sie „die ganze Arbeit“ habe machen lassen. Dabei bezieht sich die Userin auf die vermutlichen Beauty-Eingriffe Kims, von denen immer wieder Gerüchte kursieren. Auch Kims Schwester Khloé wird vorgeworfen, sich unters Messer gelegt zu haben, obwohl sie das strikt abstreitet. Mit dieser Meinung ist die Userin auch nicht allein. Ein weiterer Fan will direkt von Kim wissen: „Mädchen, was ist passiert?“

Kim Kardashian auf Teenie-Bild kaum wiederzuerkennen: Auch sie hatte mal Komplexe

Fakt ist: Auf dem Bild sieht die Darstellerin aus „Keeping Up With The Kardashians“ wie ein normaler Teenie aus. Und wie jeder Teenie hatte sie damals auch Komplexe, wie die zukünftige Anwältin oft in Interviews verraten hat. Die wahrscheinlich berühmteste Frau der Welt hat zum Beispiel ihre Nase nicht gemocht. Und die Babyhaare rund um ihr Gesicht sollen sie anscheinend so genervt haben, dass sie sie einfach weglasern ließ.

