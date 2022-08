Kim Kardashian gerät nach einem Video mit ihrer Tochter in die Kritik

Kim Kardashian mit ihren Töchtern Chicago und North West. © MediaPunch/IMAGO

Während einer Autofahrt filmt Reality-TV Star Kim Kardashian ihre Tochter North West und ihre Nichte Penelope Disick.

Die 41-jährige Kim Kardashian sitzt im Auto und filmt ihre Tochter und ihre Nichte, die auf der Rückbank sitzen. Sie lädt das Video auf Instagram hoch, obwohl die beiden jungen Mädchen sich sichtlich unwohl fühlen. Prompt hagelt es Kritik auf Social Media. Viele fragen sich, was die Mutter dazu bewegt hat, das Video hochzuladen, vor allem, weil ihre Tochter North West wiederholt deutlich gemacht hatte, dass sie nicht möchte, dass sie gefilmt oder fotografiert wird.

BuzzFeed.de zeigt, was hinter der Kritik an Kim Kardashian steckt.