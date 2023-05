Kinder, Alkohol und Haus: Stefan Mross und Freundin Eva verraten ihre Zukunftspläne

Von: Florian Schwartz

Teilen

Lange hat Stefan Mross seine neue Liebe geheim gehalten. Doch jetzt plauderten der Schlager-Moderator und seine neue Freundin Eva Luginger offen über ihre Beziehung.

Passau – Sechs Jahre lang waren Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) ein Paar. Doch zwei Jahre nach ihrer Traumhochzeit gaben die beiden im November 2022 ihr Ehe-Aus bekannt. Seitdem hielt der „Immer wieder sonntags“-Moderator sein Privatleben gut unter Verschluss. Bis jetzt! Im Interview mit bild.de brachen er und seine neue Freundin Eva Luginger (35) das Schweigen. Die beiden Turteltauben plauderten offenherzig über ihr Kennenlernen, den Umgang mit Alkohol und ihre gemeinsamen Zukunftspläne.

Eva Luginger über Stefan Mross: „Ich hatte nie die Absicht ich, ihn mir zu krallen“

Für Stefan Mross war Eva Luginger keine Unbekannte. Die 35-Jährige war ein der besten Freundinnen von Stefans Ex-Frau Anna-Carina. Doch wann hat sich Eva in den Schlagerstar verliebt? „Im Dezember haben wir uns bei einem Glühweinumtrunk gesehen. Dann hat es zwischen uns gefunkt“, erinnert sich Luginger. Sie gibt zu, dass sie Stefan „als Mann vorher schon attraktiv“ fand. „Aber ich hatte nie die Absicht, ihn mir zu krallen“, versichert sie weiter.

TV-Hochzeit, Luxus-Camper, Ehe-Aus: Die Beziehung von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in Bildern Fotostrecke ansehen

Eva war diesem Zeitpunkt noch in einer Ehe. Inzwischen hat sie sich von ihrem Mann allerdings „im Guten“ getrennt. „Die Scheidungen laufen“, fügt Stefan im Interview hinzu. „Seit September sind wir beide im Trennungsjahr. Es wird sozusagen eine Doppel-Scheidung.“

Auch die Freundschaft zwischen Eva und Anna-Carina sei inzwischen auf Eis gelegt. „Anna und ich haben im gleichen Ort gewohnt und sind früher öfter mal essen mit unseren Partnern gegangen“, erklärt Eva ihre Freundschaft zu Stefans Ex. „Aber wir haben in den vergangenen Monaten gar keinen Kontakt mehr. Als ich mit Stefan zusammenkam, war zwischen uns schon lange Funkstille.“

14 Top-Schlagerstars in der „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca erleben Werbung: Genießen Sie an zwei Abenden, in der bekannten „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca, 14 Schlagerstars, welche sonst nie auf Mallorca auftreten. Das Ganze können Sie mit einem Urlaub mit Sonne, Strand und Meer und zwei Eventabenden am 10. und 11. Mai 2023 bestens kombinieren. Hier gibt‘s alle Infos.



Mit dabei sind: voXXclub, Ross Antony, Francine Jordi, Semino Rossi, Christin Stark, Matthias Reim, Howard Carpendale, Julia Lindholm, Mike Leon Grosch, Melissa Naschenweng, Ben Zucker, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli, Nik P. & Band

Stefan Mross und Eva Luginger sprechen über Alkohol, neues Zuhause und Kinderwunsch

Im Interview dementiert Stefan die Aussage seiner Ex-Frau Anna-Carina, kurz vor der Trennung in „alte Verhaltensmuster“ gefallen zu sein. Darauf angesprochen, bezieht der 47-Jährige deutlich Stellung: „Ich habe kein Alkoholproblem!“ Das Thema sei ihm aber nicht unbekannt. „Bei mir wird eben immer genau hingeschaut, wenn ich mal mit einem Bier irgendwo stehe.“ Auch Eva Luginger bestätigt, dass Stefan selbst beim gemeinsamen Kochen oft auf Alkohol verzichtet.

Stefan Mross und Eva Luginger sind das neue Traumpaar am Schlagerhimmel. Die beiden schmieden bereits große Zukunftspläne. © Screenshot/Instagram/eva_luginger; IMAGO/Bildagentur Monn (Fotomontage)

Mross bestätigt, dass beide inzwischen zusammen wohnen. „Wir sind in mein altes Haus zusammengezogen“, erklärt der Moderator. Allerdings sei dieses bereits verkauft, sodass er und Eva schon wieder auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind – möglichst in der Nähe von Stefans Mama. Auch auf die Frage nach der Familienplanung bezieht Luginger Position. „Wir fühlen uns schon wie eine Familie“, erklärt Eva. „Wobei ich keine eigenen Kinder will, obwohl ich Kinder liebe.“ So soll sich Luginger auch mit den drei Kindern von Stefan gut verstehen.

Läuten bald die Hochzeitsglocken? „Ob ich mich ein viertes Mal traue, kann ich nicht sagen“, gibt Stefan Mross zur Antwort und fügt hinzu, „aber ich bin für alles offen.“ Dass Stefan Mross weiterhin bei „Immer wieder sonntags“ moderiert, spaltet indessen die Fans. Verwendete Quellen: bild.de