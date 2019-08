Kinder-Star ist tot - er wurde nur sechs Jahre alt

Sein ganzes Leben stand noch vor ihm. Doch jetzt herrscht unendliche Trauer um einen Jungen, der mit sechs Jahren schon ein kleiner Star war.

Gitega - Darcy Irakoze war einer der ungewöhnlichsten YouTube-Stars der Welt: Der Junge, genannt Kacaman, lebte nicht etwa in Los Angeles oder London. Sondern im afrikanischen Burundi. Und: Er war erst sechs Jahre alt. Doch jetzt wurde sein junges Leben früh beendet: Kacaman ist tot. Und die Trauer unter allen Fans und allen, die ihn persönliche kannten, ist groß.

Die furchtbare Nachricht wurde laut BBC von seinem Manager bestätigt. Dem Bericht zufolge bekam er am Mittwoch eine Malaria-Diagnose. Und starb bereits am Tag danach.

Laut WHO verloren durch Malaria in Burundi dieses Jahr bereits 1.800 Menschen ihr Leben, mehr als fünf Millionen Fälle seien bereits seit Januar registriert worden. Der kleine Kacaman, der an der Krankheit starb, ist der prominenteste davon.

Kacaman ist tot: Trauer um sechsjährigen Comedian

Kacaman trat am 2. August noch auf, gemeinsam mit Kigingi, einem beliebten Comedian seines Landes. Dieser sagte zur BBC, dass Kacamans Tod für ihn ein großer persönlicher Verlust sei, aber auch für die Unterhaltungsindustrie ihres Landes.

Die Videos mit Kacaman sammelten sechsstellige Aufrufzahlen bei YouTube. Jetzt ist die Stimme des kleinen Jungen, der ein gebeuteltes Land zum Lachen brachte, für immer verstummt.

