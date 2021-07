Kitty Spencer: So war ihre Millionärs-Hochzeit in Frascati

Italienische Hochzeit

+ © Julian Smith/Imago Lady Kitty Spencer hat sich getraut (Symbolbild). © Julian Smith/Imago

Kitty Spencer hat es getan! Die hübsche Britin hat am Samstag „Ja“ gesagt und den Millionär Michael Lewis bei einer opulenten Hochzeit im Herzen Italiens geheiratet.

Frascati – Es war der perfekte Moment einer Märchenhochzeit, als Lady Kitty Spencer (30) am Samstag, geleitet von ihrem Halbbruder Samuel Aitken (18) und Bruder Louis Spencer (27), vor der Villa Aldobrandini, einem stilvollen italienischen Landsitz in der Nähe von Rom, eintraf. In einem Traum aus weißer Spitze von Dolce & Gabbana ging sie mit dem 32 Jahre älteren Mode-Tycoon Michael Lewis (62), dem smarten Vorsitzenden der südafrikanischen Foschini-Gruppe, den Bund fürs Leben ein.

Die Braut ist die Tochter von Earl Charles Spencer (57) und seiner ersten Frau Victoria Aitken (55). Schon Tage vor ihrer Hochzeit war die Nichte Prinzessin Dianas* (36, † 1997) nach Italien gereist. Stets an der Seite des Models und It-Girls – außer beim ausgelassenen Junggesellinnenabschied in Florenz – Millionär Michael Lewis. Seit 2018 sind die beiden offiziell ein Paar. Einige ihrer Freunde hatten zeitgleich Hinweise auf Instagram gepostet, die auf eine Hochzeit hindeuteten.

Den Feierlichkeiten in der berühmten Villa Aldobrandini*, die einen atemberaubenden Blick auf Rom bietet, war britischen Medien zufolge eine Dinnerparty im exklusiven Restaurant „Galleria Del Cardinale“ in Rom vorausgegangen.

Kitty Spencer ist seit Anfang des Jahres Markenbotschafterin des italienischen Modehauses Dolce & Gabbana. Als solche hatte Kitty an ihrem großen Tag fünf erlesene exklusive High-Fashion-Roben vom berühmten Designer-Duo für sie auf den Leib geschneidert, zur Verfügung. Die Verbundenheit, die die 30-Jährige schon vor ihrer Hochzeit mit dem Modehaus teilte, dürfte damit ins Unermessliche gestiegen sein.

Kitty Spencers High Fashion-Kleid, bestehend aus einem traumhaften floralen Spitzendesign mit edlem hohen Halsausschnitt, langen Ärmeln und gepufften Schultern, erinnerte sofort an das Hochzeitskleid ihrer Mutter Victoria Aitken. Es konnte aber auch als ein Tribut an ihre Tante Prinzessin Diana verstanden werden. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.