Neue Comedyserie für Klaas - mit gleich zwei Rollen

Klaas Heufer-Umlauf spielt in einer neuen Comedyserie des Streamingportals Joyn mit. Bei der Serie „Check Check“ spielt er allerdings nicht nur eine Rolle.

Gleich zwei Rollen spielte Klaas Heufer-Umlauf anscheinend in einer neuen Comedyserie. Ab dem 21. Oktober gibt es auf der Streaming-Seite Joyn die neue Serie „Check Check“. Klaas Heufer-Umlauf spielt darin die Hauptrolle.

Klaas‘ neue Comedyserie spielt an einem Provinzflughafen

Seine Serien-Figur heißt Jan Rothe. In der Serie muss er für seinen dementen Vater Udo, gespielt von Uwe Preuss, sein ganzes Leben umstellen. Nichts ist es mit dem schicken Algen-Burger Business in Berlin. Stattdessen muss Jan Rothe nun am Provinz-Flughafen arbeiten und Kaninchen vom Rollfeld verscheuchen.

Klaas hat in der neuen Comedyserie noch eine zweite Rolle

Doch welche Rolle spielt Klaas Heufer-Umlauf noch? Denn schließlich erklärt er gegenüber Joyn: „Für mich war das sehr belastend. Ich musste permanent zwei Rollen spielen.“ Die zweite Rolle hängt nicht mit seinem Job als Schauspieler, sondern viel mehr mit seiner Aufgabe als Produzent der Serie zusammen: „Wenn die Kamera lief, musste ich so tun, als sei ich Jan Rothe, und wenn sie aus war, musste ich so tun, als sei ich ein erfahrener Serien-Produzent.“

Zumindest die eine Rolle können die Zuschauer dann ab Oktober selbst bewerten, ob sich Klaas Heufer-Umlauf auch richtig als Jan Rothe in Szene setzt.

pn/dpa