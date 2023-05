Liebes-Klon: Stefan Mross neue Eva ist jetzt blond wie Ex Anna-Carina Woitschack

Eva Luginger ist die neue Frau an der Seite von Schlagerstar Stefan Mross. Optisch wird sie der Ex des „Immer wieder sonntags“-Moderators, Anna-Carina Woitschack, immer ähnlicher.

Taufkirchen – Mit ihrer Trennung sorgten Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) Ende des vergangenen Jahres für reichlich Schlagzeilen. Sie warf dem „Immer wieder sonntags“-Moderator sogar ein Alkoholproblem vor, was er jedoch vehement bestreitet. Inzwischen haben die Schlagerstars aber neue Partner. Stefan Mross ist jetzt mit Eva Luginger (35) liiert – doch optisch ist sie Anna-Carina bald zum Verwechseln ähnlich.

Eva Luginger dokumentiert ihren Friseurbesuch und sieht aus wie Anna-Carina Woitschack

Weil Eva Luginger und Anna-Carina Woitschack eigentlich befreundet waren, hatte Stefan Mross reichlich Kritik für seine neue Liebe bekommen. Offenbar verband die beiden Frauen aber nicht nur eine Freundschaft und der gleiche Männergeschmack, sondern auch ein ähnlicher Stil. Via Instagram zeigte sich Eva nun mit neuer Haarpracht und wirkt dabei nahezu wie ein Woitschack-Double.

Auf einem neuen Instagram-Foto blickt Eva Luginger lächelnd in die Kamera. Ins Auge sticht aber vor allem ihre erblondete Mähne. Schon im Januar hatte die Brünette mit blonden Strähnchen nachgeholfen, inzwischen ist sie fast komplett erblondet – ein Umstand, der Stefan Mross gefallen dürfte. Immerhin waren Evas Vorgängerinnen allesamt strahlend blond.

Stefan Mross und seine Ehen Dreimal war Stefan Mross inzwischen schon verheiratet. Die erste Frau an seiner Seite war seine Schlager-Kollegin Stefanie Hertel (43). Die Ehe hielt von 2006 bis 2012 und brachte eine Tochter (*2001) hervor. Danach trat der Musiker mit Susanne Schmidt (42) vor den Traualtar und war mit ihr von 2013 bis 2016 verheiratet. Noch heute verbinden eine Tochter (*2013) und ein Sohn (*2015) die beiden. Wenige Monate nach der Trennung war Mross bereits mit Anna-Carina Woitschack (30) liiert. Das Paar heiratete live im Fernsehen in der Show „Schlagerlovestory.2020“ mit Moderator Florian Silbereisen (41) als Trauzeugen. Im November 2022 gaben sie ihre Trennung bekannt.

Stefan Mross und Eva Luginger bald gemeinsam auf der Bühne?

In dem Instagram-Post ist aber nicht nur Evas neue Frisur zu sehen, sondern auch der Text wirft Fragen auf: Sie bewirbt die „Schlagernacht“ am 6. Juli in Taufkirchen. Auch Stefan Mross sollte bei dem Event eigentlich auftreten, bis seine Performance abgesagt wurde. Es wird gemunkelt, dass er aber womöglich doch mit dabei sein wird und das Paar sogar seinen ersten gemeinsamen Bühnenauftritt feiern könnte.

Die Freundschaft mit Anna-Carina Woitschack ist inzwischen auf Eis gelegt. Dafür blicken Stefan Mross und Eva Luginger optimistisch in eine gemeinsame Zukunft und sprachen öffentlich schon über Kinder, Haus und Co. Verwendete Quellen: Instagram / eva_luginger