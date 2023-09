Knapp verfehlt: Udo Lindenberg schnappt sich beinahe Weltrekord

Von: Volker Reinert

Mit 77 Jahren bricht Sänger Udo Lindenberg einen Rekord nach dem anderen. Sein Song „Komet“ mit dem Rapper Apache 207 schrammte nun knapp an einem Weltrekord vorbei.

Köln - Mit dem Song „Komet“ ist Udo Lindenberg (77) und Rapper Apache 207 (25) ein voller Erfolg gelungen. Seit der Veröffentlichung im Januar 2023 brach das Lied der beiden Musiker schon so einige Rekorde in Deutschland. Der Dauerbrenner verfehlte am Freitag (18. August) nur knapp einen weltweiten Rekord. Doch der Mega-Hit könnte diesen noch knacken.

Udo Lindenberg und Apache 207 brechen mit „Komet“ unzählige Rekorde

Was für ein Glücksgriff für Udo Lindenberg. Der Sänger, der seit über 50 Jahren in der Musikbranche tätig ist und stets Erfolge verbuchen konnte, startet im Jahr 2023 noch einmal so richtig durch. Der Song „Komet“ mit Apache 207 platzierte sich in den deutschen Media-Control-Top-100-Charts so oft auf Platz 1, wie kein Song zuvor. Außerdem ist „Komet“ der erste Song von Udo Lindenberg, der es in seiner über ein halbes Jahrhundert andauernden Musikerkarriere auf die Höchstposition schaffte.

„Komet“ konnte sich bis heute (Stand: 19. August) sage und schreibe 21 Mal auf der Spitzenposition platzieren. Damit wurde der Rekord von „Rivers of Babylon“ (1978) der Band Boney M. und des Sommerhits „Despacito“ (2017) von Luis Fonsi (45) und Daddy Yankee (46), die beide jeweils 17 Wochen in Deutschland auf Nummer 1 waren, schon weit übertroffen. Schaut man sich die weltweiten Songs an, die am längsten auf dem höchsten Chartsplatz standen, fällt auf: Udo Lindenberg und Apache 207 sind dicht davor weltweite Musikgeschichte zu schreiben, wie schlagerprofis.de zuerst berichtete.

Nummer-1-Songs weltweit: Udo Lindenberg und Apache 207 knapp hinter norwegischem Weltrekord

Am Freitag (18. August) löste der Rapper Konta K (36) mit seinem Song „Summertime“, das eine Neuinterpretation von Lana del Reys (38) Sommerhit „Summertime Sadness“ (2012) ist, Udo Lindenberg und Apache 207 von Platz 1 der deutschen Single-Charts ab. Damit verfehlte das auf den ersten Blick ungewöhnliche Musikduo einen norwegischen Weltrekord.

In dem skandinavischen Land belegte der Song „Yes sir, I can boogie“ der spanischen Band Baccara 1978 und 1979 insgesamt 22 Wochen Platz 1 der Charts, also dicht gefolgt von Udo Lindenberg und Apache 207 mit 21 Wochen. „Komet“ könnte dennoch mit dem norwegischen Rekord gleichziehen oder sogar in den kommenden Wochen noch toppen, falls es der Song noch einmal auf die Spitzenposition schafft.

Auch Lindernbergs guter Freund Otto Waalkes (75) konnte sich mit einer Neuinterpretation seines Liedes „Friesenjung“ aus dem Jahr 1993 an der Seite des Rappers Ski Aggu und des niederländischen Musikers Joost Klein im Jahr 2023 auf Platz 1 in den deutschen Charts platzieren. Der WDR verkündete erst Warnhinweise vor Otto-Waalkes-Filmen einzublenden, da seine vergangenen Äußerungen als diskriminierend verstanden werden könnten. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de, mtv.de