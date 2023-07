Knapper Sieg im Quotenkampf zwischen Hans-Sigl-Krimi im ZDF und ARD-Blockbuster

Im ZDF lief am Montag eine Wiederholung des Thrillers „Der Feind meiner Feinde“ mit Hans Sigl in der Hauptrolle, während die ARD den Film „Es ist zu deinem Besten“ zeigte. Wer ist Quotensieger?

Köln - Das ZDF und die ARD lieferten sich am Montag (17. Juli) zur Primetime um 20:15 Uhr ein interessantes Quotenduell. Denn: Beide gezeigten Filme waren Wiederholungen. Während das ZDF den Thriller „Den Feind meiner Feinde“ mit „Der Bergdoktor“-Star Hans Sigl (54) aus dem Jahr 2021 zeigte, eine Fortsetzung des Films „Flucht durchs Höllental“ (2019), setzte die ARD auf die 2020 erschienene Komödie „Es ist zu deinem Besten“ mit Schauspieler Heiner Lauterbach (70).

Hans Sigl versus Heiner Lauterbach: ARD und ZDF schicken Filme ins Quotenrennen

In dem ZDF-Film mit Hans Sigl ist seine Rolle, der Wirtschaftsanwalt Klaus Burg, im Visier der Mafia. Nachdem seine Filmtochter im ersten Teil der Thriller-Reihe entführt worden war, leben sie in Teil zwei in einem abgelegenen isländischen Fischerdorf, ehe die Mafia den Standort der Familie ausfindig machen kann.

Die ARD schickte mit „Es ist zu deinem Besten“ und Heiner Lauterbach eine Komödie ins Quotenrennen. Heiner Lauterbach spielt in dem Film einen konservativen Anwalt, der mit der Partnerwahl seiner Filmtochter überhaupt nicht glücklich ist. Doch wofür haben sich die TV-Zuschauer entschieden? Für einen packenden Krimi oder eine lustige Komödie?

ARD gegen ZDF: Wer gewinnt das Quotenduell?

Wie aus der DWDL-Zahlenzentrale hervorgeht, hat die ARD knapp mehr Einschaltquoten holen können: „Es ist zu deinem Besten“ sahen 3,95 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 16,8 Prozent entspricht. Das ZDF erreichte mit dem Thriller „Der Feind meines Feindes“ 3,88 Millionen Fernsehzuschauer und erzielte somit eine Quote von 16,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Der Quotensieg zwischen den Filmen geht damit ganz knapp an die ARD. Die ARD war zudem auch Tagessieger vor der „Tagesschau“ und dem ZDF-Thriller.

Beim jüngeren Publikum zeigte sich ein eindeutigeres Bild. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte „Es ist zu deinem Besten“ 0,50 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken. Das entspricht einer Quote von 11,0 Prozent und Platz drei in den meistgesehenen Sendungen des Tages in der Zielgruppe. Der ZDF-Thriller konnte sich in der jüngeren Zielgruppe nicht durchsetzen und keinen Platz in den Top 25 ergattern.

Damit hat die ARD erneut einen Grund zur Freude. So siegte der Sender erst kürzlich mit „Verstehen Sie Spaß?“ und Barbara Schöneberger (49) zur Primetime gegen die „100.000 Mark Show“ als direkte Konkurrenz. Verwendete Quellen: dwdl.de