Knarre an die Stirn: Polizei reißt Steffen Henssler und Bruder aus Auto wegen Diebstahl-Verdachts

Von: Florian Schwartz

Schon bevor Steffen Henssler als TV-Koch durchstartete, gab der Porsche-Fan Vollgas. Im Gespräch mit Verona Pooth offenbarte er jetzt eine Jugendsünde, die einen filmreifen Polizei-Einsatz auslöste.

Mendig – In ihrem Gesprächs-Format „More than Talking“ auf Magenta TV hatte Verona Pooth (55) vor kurzem Steffen Henssler (50) zu Gast. Der TV-Koch ist ein Liebhaber schneller Autos. Passend dazu wurde das Interview auf der Rennstrecke Mendig in Rheinland-Pfalz geführt. Dabei offenbarte der Buchautor eine nervenaufreibende Episode aus seinem Leben, die aus einem Actionfilm stammen könnte.

Steffen Hensslers rasante Spritztour wird von Polizei gestoppt

Der Vorfall ereignete sich laut Steffen Henssler schon bevor er seine Fernsehkarriere startete. Der Moderator hatte nachts nach der Arbeit seinen Bruder nach Hause gefahren. „Es war zwei Uhr und es war nichts los“, erinnert sich der 50-Jährige zurück. Aus diesem Grund nahm er es mit der Straßenverkehrsordnung nicht so genau. Nachdem er einige rote und gelbe Ampeln ignoriert hatte und auch mit einer Geschwindigkeit im „hohen dreistelligen Bereich“ über die Straßen bretterte, wurde schließlich die Polizei auf den Raser aufmerksam.

Henssler konnte schließlich von zwei Autos gestoppt werden, die ihm nach vorne und nach hinten die Fahrt versperrten. Ehe der „Grill den Henssler“-Star begriff, was überhaupt passiert war, stand schon die Zivilpolizei an den offenen Fenstern. Und die ging nicht besonders gnädig mit den Brüdern. „Ich ne Knarre am Kopf, mein Bruder ne Knarre am Kopf“, beschreibt der Fernsehkoch den Einsatz. Auch der Ton der Polizisten war rau. „Ein Geschrei: Motor aus! Hände vom Lenkrad“, berichtet Henssler weiter.

TV-Koch Steffen Henssler: Verdacht auf Auto-Diebstahl

„Was wollen die denn von mir?“, fragte sich der Porsche-Liebhaber völlig verdutzt, als er und sein Bruder gewaltvoll aus dem Auto gezerrt und zu Boden gerissen wurden. „Wirklich wie in einem schlechten Film, Handschellen auf den Rücken.“ Bald schon war klar, weswegen die Polizisten so reagiert hatten. „Weil sie wirklich dachten, wir hätten dieses Auto geklaut und wären durch die Stadt geballert“, klärt Steffen Henssler auf.

Auf der Wache ging es dann noch einmal brutal zur Sache. Im Spaß hatte Henssler seinem Bruder zugerufen: „Keine Aussage machen!“ Doch auch das kam bei den Beamten nicht gut an. Prompt packte ein Polizist Henssler beim Kopf und schlug ihn auf die Motorhaube des Autos. Heute blickt der TV-Star mit Humor auf die Situation zurück. Inzwischen tobt sich der Motorsport-Fan in seinem neuen Porsche auf der Rennstrecke aus. „Da wirst du auf der Straße tatsächlich ruhiger“, erklärt er abschließend.

Steffen Henssler ist nicht zu bremsen. Selbst wenn emotional mit ihm die Pferde durchgehen. Vor kurzem brach er deswegen erst ein „Grill den Henssler“-Duell gegen Gatro-Kollegen Frank Rosin ab. Verwendete Quellen: youtube.com/@PositionPR