Schwedische Königsfamilie: Neues Familienfoto begeistert Royal-Fans

Bitte lächeln: Die schwedische Königsfamilie schickt sommerliche Grüße von der Insel Öland.

Schöner könnten Sommergrüße nicht sein: Die schwedische Königsfamilie überrascht die Fans mit einem neuen Foto, das eine kleine Sensation ist.

Öland – Im Sommer ist die schwedische Königsfamilie jedes Jahr auf dem Schloss Solliden anzutreffen. Die Residenz auf der Ostseeinsel Öland ist der perfekte Rückzugsort für warme Tage. Sie ist von einem prächtigen Park umgeben und liegt nur einen Steinwurf von der Küste entfernt. Kein Wunder also, König Carl XVI. Gustaf (75), Kronprinzessin Victoria (44) & Co. regelmäßig dorthin reisen.

Auch in diesem Jahr verbringen die Schweden-Royals ihre Sommerpause auf der beliebten Urlaubsinsel und das sogar in voller Besetzung. Prinzessin Madeleine (39) ist mit ihrer Familie extra aus Miami angereist, ihre Geschwister Kronprinzessin Victoria (44) und Prinz Carl Philip (42) samt Anhang haben ebenfalls das Schloss bezogen. Ein Teil der Königsfamilie nahm vor wenigen Tagen an den Feierlichkeiten zu Victorias Geburtstag teil, für das neue Porträt sind auch die restlichen Mitglieder vor die Kamera getreten.

Im Garten von Schloss Solliden posiert die schwedische Königsfamilie für ein sommerliches Gruppenfoto*. König Carl Gustaf und Königin Silvia (77) haben vor einer Kutsche Platz genommen, ihre drei Kinder, deren Partner und die acht Enkelkinder des Königspaares leisten ihnen Gesellschaft.

