Königspaare zeigen Anteilnahme: Hochwasser-Katastrophe in Europa

Willem-Alexander und Máxima reisten per Helikopter in die überflutete Gemeinde Valkenburg.

Nach den starken Überschwemmungen herrscht nicht nur in Deutschland Ausnahmezustand, auch Belgien und die Niederlande kämpfen gegen die Fluten.

Valkenburg – Straßen verschwinden, Häuser werden weggespült, Keller stehen unter Wasser: Die schweren Überschwemmungen in Deutschland halten seit Tagen die Einsatzkräfte in Atem, die Zahl der Todesopfer und Vermissten steigt weiter. Das Hochwasser hat auch die Nachbarländer fest im Griff, in den Niederlanden und Belgien ist die Lage dramatisch.

In den Niederlanden ist vor allem die Provinz Limburg von den schweren Überflutungen betroffen, auch in Maastricht wurden Tausende Bürger dazu aufgerufen, ihre Wohnungen zu verlassen. Um sich ein Bild von den Ausmaßen machen zu können, reisten König Willem-Alexander (54) und Königin Máxima (50) nach Valkenburg. Vor Ort sprachen sie mit den Anwohnern und den Helfern, die wegen der extremen Wetterlage unermüdlich im Einsatz sind.

In Belgien forderte das Unwetter mehrere Todesopfer, die Flut hinterließ vor allem in der Provinz Lüttich Spuren der Verwüstung. König Philippe (63) fuhr gemeinsam mit seiner Gattin Königin Mathilde (48) in die Gemeinde Chaudfontaine. Nach dem Besuch teilte der Palast unter anderem auf Instagram mehrere Fotos, das Königspaar sprach zudem den Opfern des Hochwassers seine Anteilnahme aus: „Unsere Gedanken sind bei den Opfern der schrecklichen Überschwemmungen, die derzeit unser Land verwüsten. Danke an die Einsatzkräfte vor Ort, die Tag und Nacht bereit sind, den Bürgern zu helfen.⁣"