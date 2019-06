Rapper Kollegah eröffnet neue Shisha-Bar - nur einen Tag später rückt Polizei an

Das Archiv-Bild zeigt Kollegah am 16.03.2015 im Landgericht in Traunstein (Bayern). Damals stand er wegen einer Disco-Schlägerei erneut vor Gericht.

Lange hat es nicht gedauert, bis die Polizei die neue Shisha-Bar von Rapper Kollegah durchsuchte. Erst am Donnerstag hatte er diese eröffnet, am Freitag wurde bereits der erste Tabak beschlagnahmt.

Düsseldorf - Genau einen Tag hatte die neue Shisha-Bar von Rapper Kollegah geöffnet. Am Freitagabend haben dann Polizei und Zoll in Düsseldorf insgesamt vier Shisha-Bars durchsucht - darunter auch die neue Gaststätte des Rappers. Festnahmen habe es dabei keine gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Weitere Details zu der Razzia werde man am Montag mitteilen. Die Bar des Musikers war erst am Donnerstag eröffnet worden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Razzia in Shisha-Bar von Kollegah: Polizei beschlagnahmt mehrere Kilo Tabak

Die „Bild“-Zeitung zitierte einen Manager Kollegahs mit den Worten: „Die Beamten haben drei bis vier Kilogramm Shisha-Tabak in der „Alpha Lounge“ beschlagnahmt.“ Die Polizei bestätigte dies auf Nachfrage. Für eine weitere Stellungnahme war das Management zunächst nicht zu erreichen.

Mit einem ihrer Rap-Alben sorgten Kollegah und Farid Bang im letzten Jahr schon für jede Menge Skandale. Daraufhin wurden ernsthafte Konsequenzen gezogen.

