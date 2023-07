Darum kommen sonntags keine neuen Folgen von „Anne Will“ mehr

Letzte Sommerpause

Wie die ARD bereits bekannt gegeben hat, wird die gleichnamige Polit-Talkshow von Moderatorin Anne Will zum Jahresende 2023 nach 16 Jahren eingestellt. Nun geht Will ein letztes Mal in Sommerpause.

Berlin - Anne Will (57) hört auf. Ihre Nachfolgerin - im prominent besetzten Sendeslot am Sonntagabend um 21:45 Uhr nach dem „Tatort“ - steht bereits fest. So wird die aktuelle „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga (54) ab 2024 durch ihre erste eigene Polit-Talkshow führen. Miosga wird ihren „Tagesthemen“-Job für ihre neue Aufgabe abgeben, den sie im Übrigen 2007 ebenfalls von Anne Will übernommen hatte.

ARD: Wieso hört Anne Will auf?

Der Vertrag der Kölnerin läuft Ende des Jahres aus. Zwar hätte die ARD den Vertrag mit Will gerne verlängert, doch die Moderatorin möchte sich neu orientieren. In einer Pressemitteilung des Senders ließ sie verlauten: „2024 ist ein Neustart angesagt!“. Sie möchte sich demnach neuen Projekten widmen. Anne Will weiter: „Ich habe die Sendung immer außerordentlich gerne gemacht und bin unendlich dankbar für das Vertrauen in meine journalistische Arbeit und den großen Erfolg.“ Dennoch sei jetzt genau der richtige Moment gekommen, um aufzuhören, so die 57-Jährige.

Ihr Auftraggeber, der NDR-Intendant Joachim Knuth (64), hat nur lobende Worte für Anne Will und schätzt die langjährige Zusammenarbeit: „Anne Will hat die politische Diskussion im Land über viele Jahre mit großem Erfolg geprägt: Sie informiert, überrascht, manchmal provoziert sie auch.“

Anne Will: Ihre Karriere Anne Will wurde am 18. März 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politikwissenschaft und Anglistik in Köln und Berlin arbeitete sie beim Sender „Freies Berlin“ und absolvierte dort von 1991 bis 1992 ein Volontariat. Ab 1999 moderierte Will die „Sportschau“ und im Jahr 2000 für diverse ARD-Sendungen von den Olympischen Spielen in Sydney. 2001 wurde sie „Tagesthemen“-Sprecherin. Seit 2007 moderiert sie ihre gleichnamige Polit-Show im Ersten, als Nachfolgerin von Sabine Christiansen (65). Ende 2023 hört Will nach 16 Jahren auf. 2013 moderierte sie zusammen mit ihren Moderationskollegen Maybritt Illner (58), Peter Kloeppel (64) und Stefan Raab (56) das „Fernsehduell“ zwischen Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (68) und Peer Steinbrück (76) auf fünf Sendern.

„Anne Will“ geht in Sommerpause: Wann kehrt die Polit-Show zurück ins TV?

Ein letztes Mal geht es für Anne Will somit in die Sommerpause. Wie die ARD bereits bekannt gegeben hat, wird „Anne Will“ am 9. Juli 2023 das letzte Mal vor der Pause zu sehen sein, ehe sie nach rund zwei Monaten – am 10. September 2023 - zurück auf die Bildschirme kehren wird.

+ ARD/NDR ANNE WILL, „Machtkampf in Russland – Verliert Putin die Kontrolle?“, am Sonntag (25.06.23) um 21:45 Uhr im ERSTEN. © NDR/Wolfgang Borrs

Nach „Hart aber fair“ - mit Moderator Louis Klamroth (33) - wird „Anne Will“ die zweite Polit-Sendung der öffentlich-rechtlichen TV-Sender sein, die in Sommerpause geht. Verwendete Quellen: ard.de, ndr.de

Rubriklistenbild: © NDR/Wolfgang Borrs