Komplett hüllenlos: Kim Kardashian zeigt alles - Follower finden es „peinlich“

Los Angeles - Beinahe täglich beglückt Kim Kardashian (37) ihre Fans mit neuen Bildern ihrer diversen Körperteile. Mal die Beine, mal die Brüste, mal die Zehen. Jetzt hat sie ein Foto gepostet, auf dem sie komplett hüllenlos zu sehen ist, nur eingeschmiert mit einer weißen Substanz. Kim wäre nicht Kim, hätte nicht auch dieses Posting einen zielgerichteten kommerziellen Hintergrund: Der Reality-TV-Star bringt ein neues Parfüm auf den Markt - in Flaschen mit der Form ihres nackten Körpers. Um ihre Silhouette bestmöglich abzubilden, sei ein Abdruck des gesamten Körpers angefertigt worden, schrieb Kardashian unter das Foto.

Das Feedback ihrer Fans ist zwiegespalten, nicht alle brechen in helle Begeisterung aus. „Alles nur fake. Aufgepumpt mit Filler, Implantaten und Botox. Sie sieht überhaupt nicht mehr so aus wie früher. Sie tut mir leid“, schreibt ein Fan. „Das ist peinlich. Bedecke wenigstens deine privaten Teile, du bist Mutter! Was willst du mit solchen Postings beweisen?“, fragt ein weiterer Follower. „Können wir zwei Bilder sehen? Vor und nach der plastischen Chirurgie? Bestimmt würden wir zwei unterschiedliche Silhouetten sehen“, überlegt ein weiterer Fan.

Für alle Hardcore-Fans: Auf dem Account ihrer Parfümmarke „KKW Fragrance“ gibt es weitere Nahaufnahmen ihres nackten Körpers. Der neue Duft soll ab Ende des Monats in den Läden stehen.

