„Konnte ich nicht akzeptieren“: Cathy Hummels rettet Mats‘ Hochzeitsanzug aus dem Müll

Trotz Scheidung scheinen Cathy und Mats Hummels nach wie vor ein freundschaftliches Verhältnis zu pflegen. Jetzt rettete die Moderatorin sogar den Hochzeitsanzug ihres Ex-Ehemanns.

München – Auch wenn ihre Ehe vorbei ist, versuchen Cathy (35) und Mats Hummels (34) für ihren gemeinsamen Sohn Ludwig (5) ein Team zu bleiben. Wie die Moderatorin nun im Interview mit der „Bild“-Zeitung erzählte, hat sie sogar den Hochzeitsanzug ihres Ex-Ehemanns vor der Entsorgung bewahrt: „Ich habe ihn aus dem Mülleimer geholt. Das konnte ich nicht akzeptieren“, so Hummels. „Wir sind geschieden, aber das bringe ich nicht übers Herz.“

Nach Mülleimer-Rettungsaktion von Cathy: Das passiert jetzt mit Mats Hummels‘ Hochzeitsanzug

Der Fußballstar habe vorgehabt, den champagnerfarbenen Anzug wegzuwerfen. Doch für Cathy Hummels stellt er nicht nur ein einfaches Kleidungsstück dar: „Dieser Anzug ist was Besonderes. Eine Erinnerung, welche man nicht einfach entsorgt“, sagt sie.

Zudem scherzt die Moderatorin, ihr Ex-Ehemann habe „wohl verpasst, dass man heutzutage stark auf Nachhaltigkeit durch Secondhand oder Circular Fashion setzt“. Und so wolle auch sie das maßgefertigte Stück nicht einfach zu Hause im Schrank verstauben lassen. „Ich möchte etwas Gutes tun“, sagt Hummels und erklärt, dass sie den Anzug zur Versteigerung online gestellt hat.

Luxusklamotte on sale: Cathy Hummels will Mats‘ Hochzeitsanzug versteigern

Wie aus der Auktionswebseite hervorgeht, handelt es sich um eine Einzelanfertigung der Marke Boss. Der Anzug in Größe XL sei nur einmal getragen worden – am 15. Juni 2015, dem Hochzeitstag der Hummels. Am rechten Ärmel seien noch „Rotweinflecken von der Feier“ zu sehen, zudem ist die Innenseite der Anzugjacke mit den Namen „Cathy“ und „Mats“ sowie dem Hochzeitsdatum bestickt.

Seit Dezember 2022 sind Cathy und Mats Hummels offiziell geschiedene Leute. Die schönen Erinnerungen an ihr Jawort kann der 35-Jährigen aber niemand nehmen: „Es war ein fröhlicher Abend. Der Anzug ist eben wirklich ein Original meiner Hochzeit.“ Und selbst getrennt und geschieden sind Cathy Hummels und Mats noch immer „cool miteinander“. Verwendete Quellen: bild.de, Instagram/cathyhummels