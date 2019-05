Kourtney Kardashian postet Foto mit Slip-Blitzer - und zwar absichtlich

Kourtney Kardashian (40) setzt ihren Body gerne in Szene. Beim Kardashian-Clan dreht sich gerade alles um das Baby von Schwester Kim - nun bringt sich Kourtney mit einem heißen Foto ins Gespräch.

Kourtney Kardashian (40) ist die Älteste im Kardashian Clan. Der Keeping Up with the Kardashians -Star zeigt jedoch gern, was sie zu bieten hat.

Neben ihrer berühmten Schwester Kim Kardashian scheint es Kourtney Kardashian schwer zu haben. Dabei ist die Tochter von Kris Jenner und dem verstorbenen Star-Anwalt Robert Kardashian eine tüchtige Geschäftsfrau mit Uni-Abschluss.

Kourtney Kardashian steckt maßgeblich hinter der Modekette „D-A-S-H“ , die sie gemeinsam mit ihren Schwestern Khloé und Kim Kardashian betreibt. Vor kurzem hat Kourtney ihr eigenes Onlineportal „Poosh“ gestartet. Doch der Druck auf im Kardashian-Jenner-Clan ist groß.

Kourtney Kardashian posiert mit Stofftieren auf dem Bett - dann blitzt es

Auf Instagram hat die 40-Jährige, die übrigens Mutter von drei Kindern ist, ein ziemlich offenes Foto von sich gepostet. Der Reality-Star trägt ein ultra knappes Mini-Glitzerkleid von Dior.

Kourtney Kardashian posiert auf einem King-Size-Bett mit übergroßen Stofftieren. Sie selbst kuschelt mit einem rosa Einhorn. Auf der Aufnahme ist auch ihre enge Freundin Stephanie Sheperd zu sehen, die sich an einen weißen Teddy schmiegt.

Und dann passiert es! Jemand drückt scheinbar genau in dem Moment auf den Auslöser der Kamera, als sich Kourtney Kardashian es auf dem Bettchen gemütlich machen will und ihre Beine übereinanderschlägt. Der Glitzerfummel verdeckt nichts mehr. Fast alles zwischen ihren Beinen ist zu sehen - ein klassischer Slip-Blitzer. Upps!

Kourtney Kardashian - Fans haben mächtig was zu gucken

Was anderen peinlich ist, scheint Kourtney kaum zu stören. Statt das Pannen-Foto gleich zu verstecken, bearbeitet sie das Foto einfach. Sie deckt den Bereich mit einem Emoji ab - und zwar mit einem pinkfarbenen Herz mit Sternchen. Schlauer Trick, oder? Ihren Instagram-Followern jedenfalls gefällt das Herzchen auf dem Foto, wie in den Kommentaren zum Post zu lesen ist. Dazu haben schon über 1,2 Millionen Fans auf „Love“ geklickt.

Ob Kourtney Kardashian überhaupt ein Höschen unter ihrem Designerkleid trägt, bleibt dann auch ihr Geheimnis. Und wer interessiert sich bei diesem heißen Anblick noch für das vierte Baby von Kim Kardashian und Kanye West?

