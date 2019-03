Hüllenlos neben Waschbecken: Was kündigt Kourtney Kardashian hier an?

Kourtney Kardashian bei der amfAR Gala 2019 in New York.

Um auf ihr neues Projekt aufmerksam zu machen, zeigt sich Kourtney Kardashian komplett hüllenlos auf Instagram. Die Follower interessieren mehr ihr Körper und Gerüchte um eine Beziehung mit einem berühmten Musiker.

Los Angeles - Um auf neue Projekte aufmerksam zu machen, gibt es bei den Kardashians ein erfolgreiches Mittel: Ausziehen! Das hat jetzt auch Kourtney Kardashian gemacht und zeigt sich auf Instagram nur mit einem Handtuch auf dem Kopf im Badezimmer. Ihre pikanten Körperstellen verdeckt die 39-Jährige mit einer Teetasse und einem Laptop.

Und wozu das Ganze? „Coming Soon“ (übersetzt: „demnächst“), kündigt Kourtney zu dem freizügigen Foto an und verlinkt auf ein Instagram-Profil mit dem Namen „poosh“. Dahinter versteckt sich offenbar das neue Projekt der Dreifach-Mama. Was genau es damit auf sich hat, verrät sie noch nicht. Gerüchten zufolge soll es sich aber um eine Art Lifestyle-Website handeln.

Dafür interessieren sich die Follower von Kim Kardashians Schwester aber bei dem Anblick ohnehin kaum. Wenig verwunderlich, dass sich die Kommentare unter dem Post, vor allem um den freizügigen Look und die Figur der 39-Jährigen drehen. „Du siehst umwerfend aus“, „toller Körper“ oder „wow, so heiß“, so das Urteil zahlreicher Fans.

Kourtney Kardashian: Was läuft mit dem „Blink 182“-Star?

Gerüchten zufolge ist auf den Traumkörper von Kourtney Kardashian auch Travis Barker (43) aufmerksam geworden. Wie mehrere US-Medien, unter anderem die Daily Mail, berichten, soll der „Blink 182“-Star inzwischen sogar schon heimlich bei ihr übernachten.

Nackte Tatsachen bei den Kardashians

Dass die Kardashian-Schwestern gerne viel Haut zeigen, ist kein Geheimnis. So räkelten sich drei von ihnen kürzlich auf einem schwarzen Flügel, Kim Kardashian quetsche sich in ein freizügiges Striemen-Kleid, und Halbschwester Kendall Jenner zog sich komplett aus.

