Christian Neureuther: „Die Natur und die Berge geben mir Kraft“

Von: Andreas Beez

Teilen

In der Natur zu Hause: Christian Neureuther. © privat

Christian Neureuther liebt die Berge, jagt aber keine Höhenmeter-Rekorde mehr. Hier verrät der 74-Jährige, wie er im Alter fit bleibt: „Die Natur und die Berge geben mir Kraft.“

Trotz aller Schicksalschläge wie dem Tod seiner Frau Rosi bleibt Christian Neureuther immer in Bewegung. „Im Alter ist das entscheidend – aber nicht nur körperlich, sondern auch geistig“, betont der 74-Jährige in einem Interview mit der Mediengruppe Münchner Merkur/tz. „Man sollte sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen, etwas ausprobieren – ganz egal, ob das beispielsweise ein neues Hobby, Hilfestellung bei den Schulaufgaben der Enkel oder eine Reise ist. Es ist einfach wichtig, neugierig zu bleiben und den alten eingelaufenen Trott zu überwinden. Es geht darum, den eigenen Wissensdurst zu wecken und immer wieder zu selbst zu stillen. Denn neue Eindrücke und Erkenntnisse halten uns geistig beweglich.“

Das Alter ist nicht für Extreme gemacht

Christian Neureuther: Man sollte im Alter nicht versuchen, den Jungen nachzueifern

Beim Thema körperliche Bewegung rät Neureuther zu Genuss statt übertriebenem Ehrgeiz. „Man sollte nicht in Extreme verfallen und versuchen, den Jungen nachzueifern. Denn das Alter ist einfach nicht für Extreme gemacht“, weiß der Garmisch-Partenkirchner. So müsse man eine schöne Wanderung nicht mit einem Höhenmeter-Rekord krönen. „Man kann auch mal die Bergbahn nehmen und sich oben ohne größere Steigungen bewegen.“

Ex-Skistar rät allen Senioren: Bewegung auch mal in kleinen Häppchen genießen

Die Natur gibt ihm Kraft: Christian Neureuther bei einem Spaziergang in seinen geliebten Bergen. © privat

Gerade nicht mehr ganz so fitten Senioren empfiehlt Neureuther, Bewegung eher in kleinen Häppchen zu genießen. „Einfach mal rausgehen und einen Spaziergang in der Natur genießen — gar nicht zu lange, aber dafür lieber öfter. In Schwung kommen, aber nicht an die Belastungsgrenze gehen.“ Effektiv sei zudem, auch kleine Bewegungschancen im Alltag zu nutzen – das kann eine Treppe sein, die man statt des Fahrstuhls nimmt, oder ein Radlfahrt zum Einkaufen.