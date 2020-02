Schock-Diagnose bei „Die Höhle der Löwen“-Investor: Carsten Maschmeyer mit Krebs-Diagnose

Carsten Maschmeyer muss die aktuellen Drehtermine für die neue Staffel von „Die Höhle der Löwen“ verschieben. Der Grund: Hautkrebs. Wie der Unternehmer mit der Diagnose umgeht.

München - Es dürfte ein Schock für die ganze Familie gewesen sein. Bei Carsten Maschmeyer, Investor bei der Sendung „Die Höhle der Löwen“, wurde weißer Hautkrebs diagnostiziert. Besondere Unterstützung erfährt der 60-Jährige aktuell durch seine Familie.

„Die Höhle der Löwen“-Investor Carsten Maschmeyer an Krebs erkrankt

Die Krebsdiagnose bestätigte sein Büro am Donnerstag gegenüber der Bild. Demnach erkrankte Carsten Maschmeyer an einem sogenannten „Basaliom“, laut der Deutschen Krebsgesellschaft der am häufigsten auftretende Hauttumor weltweit. Der Tumor befand sich an seiner Nase und wurde vor einigen Tagen operativ entfernt. Die Chance auf Heilung sei groß.

Gegenüber der Bild sagte der „Die Höhle der Löwen“-Investor: „Ich behalte meine positive Geisteshaltung und bin dankbar, dass meine Familie seit der Diagnose so intensiv für mich da ist. Viele Menschen trifft eine Krebserkrankung deutlich härter. Auch sie müssen ihr Schicksal meistern und viele von ihnen müssen viel schwerere Wege gehen. Vor ihnen habe ich höchsten Respekt.“

Krebsdiagnose für Carsten Maschmeyer: Seine Familie steht ihm zur Seite

Maschmeyer sei mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen, müsse aber bis Mitte März jegliche Termine verschieben, auch den Dreh für die neue Staffel von „Die Höhle der Löwen“. Durch die schwere Zeit würden ihn jedoch seine Frau, Veronica Ferres, mit der er seit 2014 verheiratet ist, sowie die drei Kinder begleiten.

