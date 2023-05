Krönung König Charles III.: Die Ankunft der Gäste in der Westminster Abbey

Von: Susanne Kröber

Am 6. Mai werden König Charles III. und Königsgemahlin Camilla in der Westminster Abbey in London gekrönt. Die Bilder der prominenten Gäste sehen Sie in der Galerie.

1 / 46 Gut beschirmt betritt Prinzessin Kate die Westminster Abbey. © IMAGO/Parsons Media

2 / 46 Prinz Harry (rechts) betritt die Westminster Abbey in Begleitung seiner Cousine Prinzessin Beatrice und deren Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi. © IMAGO/Parsons Media

3 / 46 Prinz Edward mit Ehefrau Gräfin Sophie © IMAGO/Parsons Media

4 / 46 Mike und Zara Tindall, die Tochter von Prinzessin Anne © IMAGO/Parsons Media

5 / 46 Fürst Albert II. und Fürstin Charlène © IMAGO/Parsons Media

6 / 46 König Philippe und Königin Mathilde von Belgien © IMAGO/Parsons Media

7 / 46 König Vajiralongkorn und Königin Suthida von Thailand © IMAGO/Parsons Media

8 / 46 Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen © IMAGO/Parsons Media

9 / 46 Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary von Dänemark © IMAGO/Parsons Media

10 / 46 König Willem-Alexander und Königin Máxima © IMAGO/Parsons Media

11 / 46 König Abdullah II. und Königin Rania von Jordanien © IMAGO/Parsons Media

12 / 46 In der Diamond-Jubilee-Kutsche fahren Charles und Camilla zur Westminster Abbey. © IMAGO/i Images

13 / 46 Ein Blick in das Innere der Kutsche. © IMAGO/i Images

14 / 46 Großes Gedränge vor der Westminster Abbey: Mittendrin Sänger Lionel Richie (Mitte), der auch beim Krönungskonzert auftreten wird. © IMAGO/Parsons Media

15 / 46 Jill Biden, First Lady der USA © IMAGO/Parsons Media

16 / 46 Das bekannte britische Moderatoren-Duo Ant McPartlin and Declan Donnelly. © IMAGO/Parsons Media

17 / 46 Olena Selenska, First Lady der Ukraine, bei ihrer Ankunft an der Westminster Abbey. © picture alliance/dpa/PA Wire/Jacob King

18 / 46 König Charles III. und Königin Camilla werden vom Clarence House zum Buckingham-Palast gefahren. © picture alliance/dpa/PA Wire/James Manning

19 / 46 Schauspielerin Emma Thompson im auffälligen Blumen-Mantel. © IMAGO/Parsons Media

20 / 46 Sänger Nick Cave (links) kommt an der Westminster Abbey an. © IMAGO/Parsons Media

21 / 46 Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco zählten zu den Gästen des festlichen Dinners, das am Vorabend der Krönung im Buckingham-Palast stattfand. © IMAGO/i Images

22 / 46 König Carl XVI. Gustaf und Kronprinzessin Victoria von Schweden © IMAGO/i Images

23 / 46 Kronprinzessin Mary und Kronprinz Frederik von Dänemark © IMAGO / i Images

24 / 46 Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen © IMAGO/i Images

25 / 46 König Felipe und Königin Letizia von Spanien © IMAGO/i Images

26 / 46 Beatrix, die ehemalige Königin der Niederlande, und ihre Enkelin, Kronprinzessin Amalia © IMAGO/i Images

27 / 46 König Vajiralongkorn und Königin Suthida von Thailand © IMAGO/i Images

28 / 46 Königin Rania und König Abdullah II. von Jordanien © IMAGO/i Images

29 / 46 Von Anspannung keine Spur: König Charles (links) unterhielt sich beim Empfang angeregt mit der ukrainischen First Lady Olena Zelenska und dem ukrainischen Premierminister Denys Schmyhal. © IMAGO/UPI Photo

30 / 46 Prinzessin Kate hielt ein Pläuschchen mit First Lady Jill Biden, die statt US-Präsident Joe Biden ihre Enkelin Finnegan mitgebracht hat. © IMAGO/i Images

31 / 46 Langsam trudeln die ersten Gäste ein: Japans Kronprinz Fumihito und Kronprinzessin Kiko verlassen am Londoner Flughafen Stansted ihr Flugzeug. © IMAGO/Kyodo News

32 / 46 Auch zwei Tage vor der Krönung absolvieren die Mitglieder der britischen Königsfamilie fleißig Termine. Prinz William nimmt in Soho ein Bad in der Menge. © IMAGO/ZUMA Wire

33 / 46 Zum 150. Jubiläum des „Dog and Duck“-Pubs im Londoner Stadtteil Soho ließen es sich Prinzessin Kate und Prinz William nicht nehmen, ... © IMAGO/i Images

34 / 46 ... ein Bier zu zapfen. © IMAGO/ZUMA Wire

35 / 46 Na dann Prost! Kate und William genehmigten sich nach getaner Arbeit einen Schluck Bier. © IMAGO/i Images

36 / 46 John Loughrey, Superfan der Royal Family, ist im ganzen Königreich bekannt. Bereits seit dem 27. April zeltet der 68-Jährige am Rande der Mall. © IMAGO/ZUMA Wire

37 / 46 Um bei der Krönungsprozession einen guten Blick auf König Charles und Camilla zu haben, haben zahlreiche Fans bereits Tage vor dem historischen Großereignis ihre Zelte entlang der Mall aufgeschlagen. © IMAGO/ZUMA Wire

38 / 46 Ein historisches Ereignis dieser Größenordnung muss akribisch vorbereitet werden. Prinz William und Prinz Louis waren bei den Proben in der Westminster Abbey dabei und wurden anschließend nach Hause kutschiert. © picture alliance/dpa/PA Wire/Stefan Rousseau

39 / 46 Bei den Proben für seinen großen Tag war natürlich auch König Charles persönlich anwesend. © picture alliance/dpa/PA Wire/Stefan Rousseau

40 / 46 Ein Jahrhundertereignis wie die Krönung bedarf akribischer Vorbereitung. Hier verlässt eine königlich winkende Camilla nach einer Probe die Westminster Abbey. © picture alliance/dpa/PA Wire/Stefan Rousseau

41 / 46 Hello! Auch Lionel Richie, der beim Krönungskonzert am 7. Mai auftreten wird, zählte mit seiner Freundin Lisa Parigi zu den Gästen der Gartenparty. Im Gespräch mit König Charles herrschte beste Stimmung. © IMAGO/i Images

42 / 46 Anlässlich der Krönung luden König Charles und Camilla (links auf der Treppe) auf dem Gelände des Buckingham-Palasts zur Gartenparty ein, zu der zahlreiche Gäste erschienen. © picture alliance/dpa/Pool PA/AP/Jonathan Brady

43 / 46 Bei den Proben darf auch die goldene Staatskutsche nicht fehlen, in der Charles und Camilla nach der Krönung zurück zum Buckingham-Palast fahren werden. © picture alliance/dpa/PA Wire/Jordan Pettitt

44 / 46 Auch auf der Mall, der Prachtstraße, die zum Buckingham-Palast führt, wurde nachts für den großen Tag geprobt. © picture alliance/dpa/PA Wire/James Manning

45 / 46 Angehörige des Militärs nehmen in der Nähe des Buckingham-Palasts an einer nächtlichen Probe für die Krönung von König Charles III. teil. © picture alliance/dpa/PA Wire/James Manning

46 / 46 London bereitet sich auf die Krönung vor: Die Regent Street ist mit zahlreichen Union Jacks, der Nationalflagge des Vereinigten Königreichs, geschmückt, © IMAGO/ZUMA Wire