Krönung von König Charles: Hier verlässt die Royal Family gut gelaunt die Krönungprobe

Von: Susanne Kröber

Am 6. Mai werden König Charles III. und Königsgemahlin Camilla in der Westminster Abbey in London gekrönt. In London laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

1 / 9 Ein historisches Ereignis dieser Größenordnung muss akribisch vorbereitet werden. Prinz William und Prinz Louis waren bei den Proben in der Westminster Abbey dabei und wurden anschließend nach Hause kutschiert. © picture alliance/dpa/PA Wire/Stefan Rousseau

2 / 9 Bei den Proben für seinen großen Tag war natürlich auch König Charles persönlich anwesend. © picture alliance/dpa/PA Wire/Stefan Rousseau

3 / 9 Ein Jahrhundertereignis wie die Krönung bedarf akribischer Vorbereitung. Hier verlässt eine königlich winkende Camilla nach einer Probe die Westminster Abbey. © picture alliance/dpa/PA Wire/Stefan Rousseau

4 / 9 Hello! Auch Lionel Richie, der beim Krönungskonzert am 7. Mai auftreten wird, zählte mit seiner Freundin Lisa Parigi zu den Gästen der Gartenparty. Im Gespräch mit König Charles herrschte beste Stimmung. © IMAGO/i Images

5 / 9 Anlässlich der Krönung luden König Charles und Camilla (links auf der Treppe) auf dem Gelände des Buckingham-Palasts zur Gartenparty ein, zu der zahlreiche Gäste erschienen. © picture alliance/dpa/Pool PA/AP/Jonathan Brady

6 / 9 Bei den Proben darf auch die goldene Staatskutsche nicht fehlen, in der Charles und Camilla nach der Krönung zurück zum Buckingham-Palast fahren werden. © picture alliance/dpa/PA Wire/Jordan Pettitt

7 / 9 Auch auf der Mall, der Prachtstraße, die zum Buckingham-Palast führt, wurde nachts für den großen Tag geprobt. © picture alliance/dpa/PA Wire/James Manning

8 / 9 Angehörige des Militärs nehmen in der Nähe des Buckingham-Palasts an einer nächtlichen Probe für die Krönung von König Charles III. teil. © picture alliance/dpa/PA Wire/James Manning

9 / 9 London bereitet sich auf die Krönung vor: Die Regent Street ist mit zahlreichen Union Jacks, der Nationalflagge des Vereinigten Königreichs, geschmückt, © IMAGO/ZUMA Wire