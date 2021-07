Kronprinzessin Victoria: Ihr Geburtstag wird zum Familientreffen

Traditionelle Feier

Zum zweiten Mal in Folge musste Kronprinzessin Victoria an ihrem Geburtstag auf eine große Feier verzichten, Grund zur Freude gab es trotzdem.

Oeland – Die Feierlichkeiten an Kronprinzessin Victorias (44) Geburtstag fielen auch in diesem Jahr etwas kleiner aus, der Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch. Mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen genoss die Jubilarin im Kreise ihrer Liebsten ihren großen Tag.

Die schwedische Königsfamilie weilt bereits seit ein paar Tagen auf Schloss Solliden auf der Insel Öland. Dort verbringen König Carl XVI. Gustaf (75) und seine Familie jedes Jahr ihren Sommerurlaub, auch Kronprinzessin Victorias Geburtstag am 14. Juli wird traditionell auf Solliden gefeiert.

Für das alljährliche Victoria-Konzert versammelte sich die Königsfamilie in der Burgruine Borgholm. In der beeindruckenden Location blieb kein Platz frei, neben König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia (77) nahmen auch Prinz Carl Philip (42) sowie Prinzessin Madeleine (39) und Chris O'Neill (47) an dem Konzert teil. Der Ehrengast Kronprinzessin Victoria wurde von ihrem Ehemann Prinz Daniel (47) und ihren Kindern Prinzessin Estelle (9) und Prinz Oscar (5) begleitet.