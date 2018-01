Kult-Blondine im Krankenhaus: Große Sorge um Daniela Katzenberger

Aktuelle Bilder von Daniela Katzenberger in den sozialen Medien sorgen für viele Fans für Unruhe. Sie ist im Krankenhaus zu sehen. Viele machen sich jetzt Sorgen. Stimmt etwas nicht mit ihrer „Katze“?

Santa Ponsa/Mallorca - Kult-Blondine Daniela Katzenberger lässt ihre Fans in den sozialen Medien gerne wissen, wie es ihr geht oder was sie treibt. Doch zwei Bilder auf ihrem Instagram-Account lassen viele Fans aufschrecken: Es zeigt die 31-Jährige in der Klinik Santa Ponsa auf Mallorca. Dort liegt sie mit geschlossenen Augen, angeschlossen an einem Infusionsapparat! Ob der „Katze“ etwas zugestoßen ist?

Auf jeden Fall naheliegend, wenn man dann auch noch auf das andere Bild blickt. Das zeigt Daniela Katzenberger mit Nadel im Arm und dem dazugehörigen Text „Aufbauinfusion“.

Auf Facebook spekulierten bereits viele Fans der Kultblondine um eine mögliche Schwangerschaft. Grund genug gäbe es ja. So sagte die 31-Jährige dem „Südkurier“, dass sie nach Tochter Sophia noch ein zweites Kind wolle: „Daran arbeiten wir bereits. Mal sehen, ob und wann es klappt. Doch wie der Express berichtet, erklärte die „Katze“ bereits gegenüber „Spot on News“, warum sie wirklich im Krankenhaus liegt: „Leider habe ich eine Erkältung verschleppt und es nun doppelt zurückbekommen. Die nächsten Tage muss ich Antibiotika nehmen, sodass ich hoffentlich bald wieder fit bin.“ Und das sollte mit den Genesungswünschen der Fans auch schnell wirken. Schließlich sind sich viele ihrer Anhänger in den sozialen Medien einig und wünschen ihr gute Besserung: „Komm schnell wieder auf die Beine. Wünsche dir alles Gute für 2018. Lass dich verwöhnen und schon dich!“

