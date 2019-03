Kylie Jenner schwanger: Liefern diese Bilder den eindeutigen Beweis?

Vor eineinhalb Jahren kam Kylie Jenners Töchterchen Stormi Webster zur Welt. Jetzt sehen Fans klare Anzeichen für Baby Nummer zwei.

Los Angeles - Die neusten Instagram-Posts von Kylie Jenner lassen Fans auf ein Geschwisterchen für Stormi Webster hoffen. Seit eineinhalb Jahren teilt der “Keeping Up with the Kardashians“-Star regelmäßig süße Baby-Fotos ihrer Tochter, die die Herzen ihrer Fans höher schlagen lassen. Die letzten Posts mit ihrem Töchterchen sorgten jetzt aber vor allem für wilde Spekulationen, um eine vermeintliche Schwangerschaft. Werden Kylie Jenner und Travis Scott zum zweiten Mal Eltern?

Eindeutige Anzeichen bei Kylie Jenner? „So habe ich von meiner Schwangerschaft erfahren“

Die Kardashian-Fans sind sich dessen ganz sicher und das, obwohl es erst vor kurzem Fremdgeh-Gerüchte gab. Laut vielen Followern gibt es ein entscheidendes Indiz für eine Schwangerschaft: das Verhalten der kleinen Stormi Webster. Die lässt ihre Mama nämlich nicht mehr los: “My baby is stuck to me like glue lately” , stellte Kylie Jenner fest. Ihr Baby klebt also an der 21-Jährigen wie Klebstoff.

Das Verhalten ihrer Tochter scheint der jungen Mutter selbst etwas auf den Geist zu gehen. Denn kurz darauf postet Kylie Jenner ein Video mit der klaren Botschaft an ihre Tochter: “Girl! You’ve gotta do things without me!” Übersetzt: „Mädel! Du musst auch ohne mich klar kommen!“ - natürlich liebevoll gemeint. Für Fans ist Stormis Benehmen ein klares Zeichen für Baby Nummer zwei! „Man sagt, Mädchen hängen an dir, wenn du mit einem Jungen schwanger bist“, erklärt ein User. Ein anderer Fan ist sich sicher: „Sie weiß, ihr Bruder oder ihre Schwester ist in der Mache.“

Ein Glaube, der wohl ein Ammenmärchen sein dürfte. Zumindest existiert keinerlei medizinischer Beweis für diese Theorie. Dennoch sind viele Fans von Kylie Jenner davon überzeugt, dass Babys diesen sechsten Sinn haben und somit noch vor der Mutter von der Schwangerschaft wissen. Eine Mutter spricht gar aus Erfahrung und erzählt: „Das war auch das erste woran ich denken musste. So habe ich von meiner Schwangerschaft erfahren. Mein Baby würde nicht von meiner Seite weichen.“

Kylie Jenner postet Bild mit Titel: „baby #2“

Das waren einem Fan dann zu viele Spekulationen. Auf einen Post von Kylie Jenner und Travis Scott mit dem Titel „baby #2“ hin, fragte er gerade heraus, ob sie denn nun schwanger sei. Die 21-Jährige hatte eine ebenso direkte Antwort parat: „no lol“.

