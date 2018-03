Kylie, die Liebes-Versagerin

Popstar Kylie Minogue (49) zeigt sich in Liebesdingen selbstkritisch und zweifelt, ob sie jemals den richtigen Mann finden werde. Offenbar nicht so einfach für den Superstar.

München - Kylie und die Liebe? Das soll irgendwie nicht so wirklich klappen. „Nicht wenige Leute behaupten, ich sei eine ziemliche Versagerin auf dem Gebiet. Was stimmen mag“, sagte die australische Sängerin („Can't Get You Out Of My Head“) der Zeitschrift „Playboy“. „Vielleicht werde ich nie den Einen finden“, meinte sie über die Suche nach dem richtigen Mann.

Nach den Schmetterlingen kommt die Schwierigkeit

„So richtig verliebt zu sein, ist das Beste! Das Schwierige kommt danach: Eine noch tiefere Liebe aufbauen“, sagte Minogue, die zuletzt mit dem 19 Jahre jüngeren Schauspieler Joshua Sasse verlobt war. Über ihren bevorzugten Männertyp erzählte sie: „Ich mag vor allem Männer, die groß und kräftig sind. Und die sich gut auszudrücken wissen. Mit denen man auch mal tiefere Gespräche führen kann. Aber ich habe kein festes Schema. Ich lasse mich gern überraschen.“

Club-Konzert im legendären Berghain in Berlin

Ihr neues Album mit dem Titel „Golden“ erscheint am 6. April, es ist das mittlerweile 14. Album der Sängerin. Weltweit vorstellen will sie es auf fünf Club-Konzerten, eines findet am 20. März im international bekannten Berliner Club Berghain statt.

