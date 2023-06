Lange Jahre unfallfrei: Mutet sich Helene Fischer inzwischen zu viel zu?

Fans sind in Sorge

Die Sorge um Helene Fischer ist groß. Nach ihrem zweiten Horrorunfall in kürzester Zeit fragen sich die Fans, ob sich die Schlagersängerin mit ihrer Tour zu viel zumutet.

Hannover – Das zweite Mal in Folge sorgt Helene Fischer (38) mit einer Verletzung für Schlagzeilen. Am Wochenende musste die Schlagersängerin ihr Konzert in Hannover frühzeitig abbrechen, da sie sich am Trapez eine schwere und blutige Platzwunde im Gesicht zugezogen hatte. Anschließend wurde sie im Krankenhaus genäht, die Wunde sei „zu tief“ gewesen, um den Auftritt fortzusetzen, erklärte sie im Anschluss in einem Instagram-Statement. Einige Fans stellen sich nun die Frage: Mutet sich die Sängerin mit ihrer „Rausch“-Tournee zu viel zu? Und sollte sich Helene Fischer künftig wieder mehr auf die Musik konzentrieren?

Viel Sport und Muskelkraft für ihre Shows notwendig

Schließlich passierte der Musikerin jahrelang nichts auf der Bühne – trotz vieler gefährlicher Showeinlagen. Nun kam es zum zweiten Horrorunfall in nur kürzester Zeit. Schon ihr Tourstart am 21. März in Bremen musste verschoben werden, da sich Helene Fischer bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen hatte. Stattdessen ging es dann erst am 11. April in Hamburg los. 71 Konzerte sind insgesamt bis Herbst geplant – und bei jedem, neben den Gesangseinlagen, auch eine spektakuläre und beeindruckende Show am Trapez.

Wie viel Kraft und Disziplin dahintersteckt, verriet die 38-Jährige während der Vorbereitungsphase im Interview mit bild.de: „Ich muss mich auf ein komplett neues Level der Fitness bringen. Gerade für die Nummern in der Luft müssen der Oberkörper trainiert und die Muskeln auf Vordermann gebracht werden.“

Fischer gab sich jedoch selbstbewusst: „Ich traue mir das alles noch zu. Ich habe einen starken Willen, bin ehrgeizig und motiviert, mich wieder auf ein Maximum zu bringen.“

Helene Fischer legt kurze Pause ein

In ihrem jüngsten Statement erklärte die Schlagersängerin weiter, dass das Konzert in Hannover den Abschluss der ersten Hälfte ihrer „Rausch live“-Tour bildete. Der nächste Auftritt ist für den 25. August in Köln geplant. Bis dahin möchte sich Fischer nach eigener Aussage regenerieren. „Ich nutze jetzt die Pause, um mich zu erholen und wieder etwas aufzutanken, damit ich in Köln wieder mit euch allen rocken kann“, verspricht die 38-Jährige ihren Fans.

+ Helene Fischer liefert auf der Bühne stets eine Mega-Show ab. Nun verletzte sich die Schlagerqueen aber schon zum zweiten Mal schwer. Wird es langsam zu viel für sie? © IMAGO / Future Image

Immerhin hat die Schlagerqueen ihren Zuschauer während der Tour stets beste Unterhaltung geboten. Ein Konzert unterbrach Helene Fischer sogar für eine Gruppe angetrunkener Fans.

