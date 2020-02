Til Schweiger und Freundin Sandra: Fans vergleichen neue Beziehung mit Michael Wendler und Laura Müller

Til Schweiger hat eine neue Freundin - und die ist deutlich jünger. Grund genug für Fans, ihn mit der Beziehung von Michael Wendler und Laura Müller zu vergleichen.

Til Schweiger macht mit Pärchenfotos auf Instagram offiziell: Er hat eine neue Freundin.

Sandra ist jedoch rund 30 Jahre jünger als der Schauspieler.

Viele Fans vergleichen die neue Beziehung daher mit der Partnerschaft von Michael Wendler und Laura Müller.

Dortmund - Es war der Liebeshammer der vergangenen Wochen: Schauspieler Til Schweiger (56) ist neu verliebt. Und seine neue Freundin ist deutlich jünger als der 56-Jährige, berichtet RUHR24.de*. Erinnerungen an eine andere polarisierende Beziehung kommen hoch - und zwar an die Partnerschaft zwischen Michael Wendler (47) und Laura Müller (19).

Til Schweiger stellt neue Freundin Sandra im Januar in Hamburg vor

Auf einer Box-Veranstaltung in Hamburg zeigte Til Schweiger, der zuletzt mit Bruce Willis* vor der Kamera stand, Mitte Januar das erste Mal die neue Frau an seiner Seite. Das kam für viele überraschend, schließlich ist die Trennung von Francesca Dutton (32) erst wenige Monate her. Im Sommer 2019 trennte er sich von der Schauspielerin. Und im darauffolgenden Herbst soll es bereits zwischen ihm und Sandra gefunkt haben.

In einem Interview beim Sat.1-"Frühstücksfernsehen" betonte er, wie glücklich er zurzeit ist: "Der Stand der Dinge ist, dass wir uns super verstehen und ich richtig dolle verliebt bin." Kennengelernt haben sie sich auf ganz besondere Weise.

Til Schweiger mit neuer Freundin im Liebesurlaub auf den Malediven

Wie die Managerin von Til Schweiger gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) geäußert hat, sollen sich die beiden bei der "NDR Talkshow" kennengelernt haben. Allerdings war Sandra dort nicht als Gast eingeladen. Im Gegenteil - sie war bei der Show für die Betreuung der Gäste zuständig.

Wie Til Schweiger auf Instagram dokumentiert, befinden sich die beiden derzeit im Liebesurlaub auf den Malediven. Von dort versorgt der 56-Jährige seine Follower regelmäßig mit neuen Pärchenfotos. Auf einem schwarz weißen Foto küssen sich die beiden unter Palmen. Doch das Bild sorgt nicht nur für positive Kommentare.

Fans kritisieren: Til Schweiger und Freundin Sandra trennen 30 Jahre Altersunterschied

Denn das Besondere an der Beziehung zwischen Til Schweiger und Freundin Sandra ist ihr Altersunterschied: Die beiden trennen rund 30 Jahre. Ein gefundenes Fressen für Instagram-User, die den Altersunterschied nicht akzeptieren möchten:

livusch schreibt: " Til ist schon 51! Es muss ziemlich grausam sein für seine zwei älteren Töchter, die im gleichen Alter sind. Wenn sie wenigstens besonders aussehen würde, aber mehr 0815 geht nicht. Til hat es noch gar nicht nötig, sich so extrem Junge zu angeln. Er kann wirklich toll aussehende und besondere Frauen haben."

ist schon 51! Es muss ziemlich grausam sein für seine zwei älteren Töchter, die im gleichen Alter sind. Wenn sie wenigstens besonders aussehen würde, aber mehr 0815 geht nicht. Til hat es noch gar nicht nötig, sich so extrem Junge zu angeln. Er kann wirklich toll aussehende und besondere Frauen haben." maximilianpaech schreibt: "Küsst der schon wieder seine Tochter?"

martens6980 schreibt: "Voll peinlich der Kerl. Die Wievielte ist das jetzt in kurzer Zeit, die du liebst?! Mega peinlich."



Follower vergleichen Beziehung von Til Schweiger mit Michael Wendler und Laura Müller

Aber auch Vergleiche mit der Beziehung von Michael Wendler und Laura Müller muss der Schauspieler über sich ergehen lassen. So lauten einige Kommentare "Wendler 2.0" oder "erinnert mich an die Beziehung von Michael Wendler".

+ Zwischen Laura Müller und Michael Wendler liegen 28 Jahre. © Revierfoto

Auch zwischen Michael Wendler und Laura Müller, die sich zuletzt für den Playboy* auszog, gibt es einen bedeutenden Altersunterschied. Ganze 28 Jahre trennen die beiden. Seit einem Jahr sollen die beiden zusammen sein, obwohl es immer wieder Gerüchte gibt, dass es zwischen den beiden schon früher gefunkt haben soll.

Liebeswirrwarr bei Michael Wendler: Wie alt war Laura Müller wirklich?

Claudia Norberg (49), Ex-Frau des Schlagersängers, behauptet im Dschungelcamp bei RTL, dass Laura Müller der Grund für die Trennung gewesen sein soll. Diese Aussage nahm sie jedoch ein paar Tage später wieder zurück. Aber auch die 19-Jährige verwirrte schon mit diversen Aussagen zum Start ihrer Beziehung. Möglich ist: Laura Müller könnte zum Start der Beziehung erst 17 Jahre alt gewesen sein.

Video: Til Schweiger ist wieder verliebt

Mit Vorwürfen dieser Art muss sich Til Schweiger glücklicherweise nicht beschäftigen. Seine Sandra soll Mitte 20 sein und nebenbei noch als Lehrerin arbeiten. Viele Follower auf Instagram wünschen den beiden auch viel Glück für ihr gemeinsames Leben und hoffen, dass Til Schweiger in Sandra endlich die Frau fürs Leben gefunden hat. Aq

