Lena Gercke: Diese Erfindung bringt das Model aus GNTM auf versaute Gedanken

Köln - Bei der letzten Sendung der ProSieben-Show "Das Ding des Jahres" sollten eigentlich in erster Linie die Erfindungen im Mittelpunkt stehen, die sich für das große Finale der zweiten Staffel qualifiziert hatten. Wie nordbuzz.de* berichtet, sorgte Jurorin Lena Gercke jedoch dafür, dass sich plötzlich alles nur noch "um die Wurst" drehte.

Lena Gercke: Erfindung bei "Das Ding des Jahres" bringt versautes Gedanken

Als der Österreicher Martin Grabner seine Erfindung bei "Das Ding des Jahres" vorstellte, gab es für Lena Gercke kein Halten mehr: Die 31-Jährige brach immer wieder in schallendes Gelächter aus und kriegte sich nicht wieder ein. Was die Blondine so erheiterte? In erster Linie der Name "Wurstmütze", den Grabner für sein Tool auserkoren hatte. Dieser sorgte gleich zu Beginn der Präsentation dafür, dass Lena Gercke immer wieder kichern musste.

Versaute Gedanken: Model Lena Gercke hat Lachanfall in ProSieben-Show

Als der Erfinder dann vorführte, wie er eine Gummilasche an einem Ende einer Wurst fixiert und aufs andere die Mütze setzt, setzte sich Lenas versautes Kopfkino in Gang, sodass bei dem Model alle Dämme brachen. Ihr Kollege Joko Winterscheidt zeigte sich von Lena Gerckes Lachflash sichtlich belustigt: „Lena, es ist eine Erwachsenensendung!“, kommentierte das 40-jährige Jury-Mitglied von "Das Ding des Jahres" den Ausbruch des Models.

Lena Gercke und Joko Winterscheidt: "Wurstmütze" löst schmutzige Gedanken und Gekicher aus

Während Erfinder Grabner Mühe hatte, sich weiterhin auf seine Präsentation zu konzentrieren, hatten Lena und Joko ihren Spaß: „Pass auf, jetzt drückt er gleich da drauf!“, kommentierte Joko die Vorstellung des Erfinders. Lena daraufhin belustigt: „Und dann kommt was raus.“ Woran die beiden wohl gedacht haben?

