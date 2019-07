Lena Gercke im Dienst der Majestät? Heißes Foto lässt Fans traümen

Bei diesem mega-heißen und freizügigen Foto von Lena Gercke sind sich ihre Fans einig: Das ehemalige „Germanys Next Topmodel“ könnte das neue Bondgirl werden.

Berlin - Topmodel Lena Gercke entzückt gerade ihre insgesamt 2,3 Millionen Follower auf Instagram mit einem mehr als heißen Foto. Auf dem Bild trägt die Gewinnerin von Heidi Klums erster Staffel von „Germanys Next Topmodel“ nur einen an der Vorderseite durchsichtigen Body mit Glitzersteinen und schwarze Cowboy-Stiefel.

Die Pose, in der sich das Model präsentiert, die sogenannte Russenhocke, lässt ihre Beine schier endlos wirken. Verführerisch blickt sie in die Kamera, streckt die Arme nach vorne und hält ihre Zeigefinger in James-Bond-Manier zu einer Pistole-Geste zusammen. Kein Wunder, dass zahlreiche Fans bei diesem Anblick an ein Bond-Girl denken müssen.

Lena Gercke als nächstes Bondgirl?

„Das wäre mal ein Bondgirl“ oder „Next Bondgirl?“, ist in den insgesamt mehr als 900 Kommentaren (Stand 22. Juli, 9.30 Uhr) oft zu lesen. Manche User sehen in Lena Gercke auch den nächsten James Bond selbst. Angesichts der aktuellen Spekulationen, wonach die Macher des 25. James-Bond-Films eine Frau zumindest vorübergehend in die Rolle des „007“-Agenten schlüpfen lassen, wären derartige Überlegungen nicht mehr völlig abwegig.

Video: Private Einblicke in Lena Gerckes Familienleben

Ob Bongirl oder nicht, dass das Bild mega-heiß ist, darüber sind sich fast alle User einig. „Wow“, „mega-heiß“ oder „soooo sexy“, schreiben unzahlige Fans unter das Foto.

Kürzlich handelte sich das Topmodel Lena Gercke auf Instagram einen Shitstorm ein, nachdem sie ein Foto postete, auf dem sie ihrer Meinung nach „food pregnant“, frei übersetzt „schwanger vom Essen“ aussah. Viele Fans fühlten sich davon auf den Schlips getreten und warfen dem Model vor, unrealistische Körperstandards zu propagieren und somit Magersucht zu befördern.

Besser hat ihrern Fans ein Foto gefallen, auf dem sich Lena Gercke völlig ungeschminkt und ganz natürlich präsentierte.

va