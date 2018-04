Lena Gercke posiert am Strand - und zeigt sich ihren Fans heiß von hinten

Mit diesem Foto lässt Lena Gercke (30) Herzen höher schlagen: Nur in einem Bikini posiert sie im schönen Bali - und streckt ihren Po in die Kamera.

Bali - Das Model Lena Gercke weiß, wie sie sich gut in Szene setzt - und das beweist sie mit einem ihrer neuesten Instagram-Posts. Gerade befindet sich die 30-Jährige auf Bali, wie extratipp.com* berichtet. Seit einigen Tagen positioniert sich die erste "Germanys Next Topmodel"-Gewinnerin also vor traumhaften Wasserfällen oder an anderen paradiesischen Orten, die Lust auf Urlaub machen.

Mit ihrem neuen Gruß aus Bali macht Lena ihren 1,8 Millionen Abonnenten aber eine besondere Freude: Super heiß steht sie während eines Sonnenuntergangs im Meer - den Blick aufs Meer gerichtet. Nur in einem knappen Bikini bekleidet, streckt sie also ihren knackigen Po in Richtung Kamera. Darunter schreibt die Moderatorin: "Favourite Working Place". Mit so einem Ausblick lässt es sich wirklich gut arbeiten.

Favourite work place ‼️ Ein Beitrag geteilt von Lena Gercke (@lenagercke) am Apr 15, 2018 um 4:16 PDT

Wieso Lena gerade auf Bali ist und wie ihre Fans auf das Foto reagieren, können Sie in dem ganzen Artikel auf extratipp.com lesen.

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.





Natascha Berger





Rubriklistenbild: © Screenshot Instagram