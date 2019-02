Lena Gercke verlässt Party mit deutschem Sport-Ass - und heizt dann Gerüchte-Küche noch mehr an

Top-Model Lena Gercke feierte am Samstag mit den deutschen Top-Sportlern beim Ball des Sports. Die Party verließ sie dann ebenfalls in bester Gesellschaft.

Wiesbaden - Deutschlands Sport-Elite versammelte sich am Samstagabend in Wiesbaden zum Ball des Sports. Einer durfte dabei natürlich nicht fehlen: Deutschlands bester Tennis-Spieler Alexander Zverev. Zwar kam der 21-Jährige wegen seines Einsatzes bei den deutschen Tennis-Herren gegen Ungarn am Nachmittag etwas später, konnte sich dann aber über sehr charmante Tischgesellschaft freuen. Und das obwohl seine Freundin Olga Scharipowa nicht vor Ort war.

Lena Gercke bei Ball des Sports neben Zverev

Top-Model Lena Gercke saß neben Alexander Zverev. Nach einem Bericht der Bild verstanden sich die beiden auf dem Ball offenbar ziemlich gut. Anschließend verließen sie die Party dann sogar gemeinsam. Demnach stiegen Alexander Zverev und Lena Gercke um kurz nach Mitternacht zusammen in ein Fahr-Service-Auto.

Gercke heizt mit Instagram-Post Gerüchte-Küche an

Am Tag danach heizte Gercke die Gerüchte-Küche dann nochmal ein wenig an. Auf Instagram schrieb sie unter ein Bild von ihr vom Ball des Sports: „Thank you for a wonderful night.“ Gemeint war da aber sicherlich einfach nur die Feier...

Dennoch ließen sich einige User nicht beirren, verlinkten Alexander Zverev unter dem Bild oder kommentierten etwa so: „Zverev gefällt das.“

Zverev und Lena Gercke schon länger befreundet

Sorgen braucht sich Zverevs Freundin Olga aber wohl nicht machen: Der Tennis-Spieler und Lena Gercke kennen sich schon seit den „BMW Open 2018“ in München. Seitdem sind Gercke und Zverev laut Bild befreundet.

+ Lena Gercke feierte am Samstag auf dem Ball des Sports in Wiesbaden mit Alexander Zverev. © dpa / Ursula Düren

rjs