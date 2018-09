Lena Meyer-Landrut postet freizügiges Foto auf Instagram - viele Fans reagieren schockiert

So sieht Lena Meyer-Landrut (27) nicht mehr aus. Mit einem neuen Look überraschte die Sängerin erst ihre Fans. Doch nun machen sich ihre Follower große Sorgen.

Lena Meyer-Landrut arbeitet gerade an ihrem neuen Album. Auf ihrem Instagram-Account hält die Sängerin ihre Fans auf dem Laufenden. Ein Post bereitet ihren Followern jedoch große Sorgen.

Berlin - Eigentlich möchte Lena Meyer-Landrut mit einem neuen Album durchstarten. Eine Tour ist für das Frühjahr 2019 geplant. Derzeit feilt die hübsche Hannoveranerin in einem Berliner Tonstudio an ihren Songs. Ihre Fans müssen sich noch gedulden. Um die Wartezeit zu verkürzen gewährt die Sängerin gern intimen Blick hinter die Kulissen auf ihrem Instagram-Account. Schnappschüsse zeigen die 27-Jährige freizügig hinterm Mikro, beim Nachdenken im Studio, aber auch in ihren kreativen Pausen. In den Kommentaren zu den verschiedenen Fotos hat Lena Meyer-Landrut keine Scheu ihren Followern einen Einblick in ihre Gefühlswelt zu geben.

Ihre offene Art kommt gut an. Mittlerweile folgen 2,2 Millionen Leute ihrem Instagram-Account mit dem Namen lenameyerlandrut (Stand: 10. September 2018; 9.50 Uhr).

Lena Meyer-Landrut schockt ihre Fans

Vor kurzem überraschte Lena ihr Fans mit einem völlig neuen Look. Die Musikerin hatte sich ihre Haare abgeschnitten. „Kurz mal wieder kurz“, schreibt Lena Meyer-Landrut zum Schwarz-Weiß Pic. Für den sogenannten Bob gab es überwiegend Applaus.

Doch nun löst eine Aufnahme ein regelrechtes Beben unter den Followern aus. Die Meinungen dazu sind sehr gespalten: Die einen finden das Foto von Lena einfach schön, andere dagegen sind erschüttert und machen sich Sorgen.

Auf dem Foto ist Lena Meyer-Landrut in einem knappen Top und ihrer neuen Kurzhaar-Frisur zu sehen. Ihre vollen Lippen und ihre Augen sind dunkel geschminkt. Auf dem Foto wendet die Künstlerin den Blick ab und hält ihre Hand fast abwehrend vor die Kamera. Das schwarze, tiefausgeschnittene Oberteil mit wirklich dünnen Trägern endet ungefähr zwei Zentimeter unter ihren Brüsten und gibt so den Blick auf die unteren Rippen, ihren Bauch frei und ihr Dekolletee frei. „Will nicht, dass der Sommer vorbei geht“, schreibt Lena Meyer-Landrut zum Post und setzt ein Sonnen-Emoji. Mit den Worten „Nur Liebe. Nur Sommer“ endet ihr Kommentar.

Hat Lena Meyer-Landrut zu wenig auf den Rippen?

Viel Haut und wenig Stoff sind Fans von Lena Meyer-Landrut wohl gewohnt. Allerdings rückt das Foto scheinbar wieder ein Thema in den Fokus der Follower, über das es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte gab: ihre Figur. Weil die Rippen zu sehen sind, halten viele Lena für viel zu dünn. „Lena, du bist so schön und selbstbewusst! Aber dein Körper sieht nicht gesund aus“, meint ein Fan. „Definitiv zu wenig auf den Rippen. ...total schönes Mädel. ... Aber da muss Gewicht drauf“, schreibt ein anderer. Knapp fragt einer nur: „Magersucht?“

Während sich eine Gruppe über das vermeintliche Gewicht der Sängerin den Kopf zerbricht, finden andere diese Diskussion völlig übertrieben. Lena Meyer-Landrut hat sich vor kurzem selbst in einem Interview zu diesen Spekulationen geäußert. Die ESC-Gewinnerin von 2010 hat schon vor zwei Jahren ihr Gewicht verraten, wie tz.de* berichtet. Demnach war die Sängerin 1,68 Meter groß und wogt damals 55 Kilo. Schon damals war ihr Gewicht immer wieder ein Thema und nach ihren Angaben eine „never ending Story“. Vielleicht müssen sich ihre Fans einfach an ihre schlanke Figur gewöhnen.

ml