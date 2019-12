Lena Meyer-Landrut nur von Handtuch verhüllt: Adventsgrüße begeistern Fans

Auf Instagram wünscht Lena Meyer-Landrut ihren Followern einen schönen Advent. Der witzige Post kommt bei ihren Fans gut an - übrigens auch ihr Outfit.

Lena Meyer-Landrut wünscht ihren Followern einen schönen Advent .

wünscht ihren Followern einen schönen . In dem Foto-Post trägt sie relativ wenig Kleidung .

. Die Fans freuen sich - zumal die Sängerin einen Witzmacht.

Lena Meyer-Landrut denkt am ersten Advent auch an ihrer Fans. Sie sendet Adventsgrüße - und sammelt damit innerhalb von nur zehn Minuten zehntausend Likes, unter anderem von Charlotte Roche (41). Die Sängerin schreibt dazu: „Happy 1. Advent von 1 Socke und 1 Lena Meyer-Handtuch.“

Lena Meyer-Landrut zum 1. Advent: „Und deswegen lieb‘ ich dich“

Mit „Meyer-Handtuch“ statt „Meyer-Landrut“ verschaukelt die 28-Jährige ihren Doppelnamen - und gepaart mit den weihnachtlichen Grüßen kommt das bei den Fans offenbar super an. „Ich kenn‘ echt keinen der schlechtere Witze macht als du (außer mich selbst), und deswegen lieb‘ ich dich...frohen 1. Advent, du Vogel“, schreibt ein Leser, gefolgt von einem Herzchen-Emoji.

Ein anderer dagegen findet ihren Witz gelungen und antwortet: „Gutster Humor: 1. Plätzchen!“. Immerhin brachte die Sängerin kürzlich „Tagesschau“-Sprecher Jens Riewa zum Lachen - live in der ARD.

Ein weiterer Fan fordert Lena Meyer-Landrut auf: „Nun zieh doch nicht so eine Schnute“. Sie schmollt auf dem Selfie demonstrativ - offenbar, weil ihre eine Socke fehlt. „Froher Advent! Mögest du die zweite Socke auch noch finden“, wünscht ihr ein Fan.

Lena „Meyer-Handtuch“ sucht ihre Socke - Fans begeistert

Dass Lena Meyer-Landrut ungeachtet dessen, dass es inzwischen Dezember ist, nur mit einem Handtuch bekleidet ist, stört die Fans augenscheinlich nicht - das drapierte Frotteetuch gibt ein klitzekleines bisschen Haut an ihrer Linke Hüfte frei. Das Handtuch-Outfit mutet dennoch weniger freizügig an als das, was Lena Meyer-Landrut neulich zur Bambi-Verleihung trug.

In besagtem Bambi-Outfit postete sie anschließend ein neues Instagram-Selfie inklusive vulgärer Geste - die Fans zeigten sich von der Aufnahme begeistert. Die Sängerin versteckt ihre Gefühle in den sozialen Medien nicht - und auch nicht ihre Weltsicht. Als sie sich neulich auf einem Foto-Post demonstrativ in den Schritt fasste, verband sie damit eine ernste Botschaft.

Das Interessante daran: In einemInterview verriet die Sängerin jetzt, dass sie Instagram täglich nur 24 Minuten benutzt:

frs