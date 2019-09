Lena Meyer-Landrut zum ersten Mal auf dem Oktoberfest - will sie DAS ernsthaft anziehen?

Lena Meyer-Landrut wird in diesem Jahr zum ersten Mal das Münchner Oktoberfest besuchen. Doch, was die Sängerin in Sachen Outfit passend ist, dürfte Einheimischen gar nicht gefallen.

München - Zum ersten Mal wird Lena Meyer-Landrut in diesem Jahr das größte Volksfest der Welt besuchen - das Münchner Oktoberfest. „Freunde der Sonne. Ich war ja noch nie auf dem Oktoberfest, aber dieses Jahr ist es so weit“, verrät die Sängerin in ihrer aktuellen Instagram-Story. Dabei packt sie ein Geschenk vom Sportartikel-Hersteller adidas aus. In der Schachtel mit dem Aufdruck „Oktoberfest“ befinden sich neben Ansteckern und einem Untersetzer auch weiße Sneaker mit weiß-blau kariertem Innenfutter.

Oktoberfest-Sneaker für Lena Meyer-Landrut

„Hier ist der passende Tretter“, findet Lena und streicht über die Turnschuhe. Echte Bayern werden da nicht unbedingt ihrer Meinung sein. Denn Turnschuhe sind zumindest zum Dirndl für viele Trachten-Liebhaber ein absolutes No Go.

Lena Meyer-Landrut: „Ich bin ja ein absoluter Bier...“

„Hier sind so geile Dingsis“, freut sich Lena weiter über den Inhalt des Pakets und entdeckt eine Flasche Paulaner. „Ein schönes Bier. Ich bin ja ein absoluter Bier...“, doch hier bricht das Video mitten im Satz ab. Vermutlich hat sich Lena als Bier-Fan geoutet. Da wird die 28-Jährige aber enttäuscht werden. Denn wie auf der Homepage des Herstellers zu lesen ist, handelt es sich bei der Flasche um Soda.

„Can‘t wait to see you there“, hat sie als Text in ihre Story hinzugefügt. Gut möglich, dass die Sängerin gleich zum Auftakt-Wochenende auf der Wiesn zu sehen sein wird. Denn, wie ebenfalls in dem Clip zu sehen ist, befindet sich ein Armband in dem Paket, auf dem das Datum 22.9. gedruckt ist.

