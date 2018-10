Fans von Lena Meyer-Landrut schauen heute Abend in die Röhre - Der Grund bleibt mysteriös

Eigentlich wäre für heute Abend ein Konzert von Sängerin Lena Meyer-Landrut in der Münchner Tonhalle angesagt gewesen, dieses findet aber nicht statt. Der Grund bleibt rätselhaft!

München - Die Veröffentlichung ihres letzten Albums liegt schon drei Jahre zurück, das neue Album wird einfach nicht fertig. Ein angekündigte Tournee wurde bereits zweifach verschoben. Dann der große Fan-Schock im Herbst 2017: Sängern Lena Meyer-Landrut (27) steckt in einer kreativen Krise. Im verflixten siebten Jahr nach ihrem Sieg beim „Eurovision Song Contest 2010“ braucht die gebürtige Hannoveranerin eine Pause.

Lena Meyer-Landrut: Selfies statt Album

Seitdem hält Lena Meyer-Landrut, die sich mit ihrem Hit „Satellite“ einst in die Herzen eines breiten Publikums sang, ihre Fans auf Instagram (2,2 Millionen Follower) mit Fotos aus ihrem Leben auf dem Laufenden. Und die halten ihrer Lena eisern die Treue.

Dabei geizt Lena Meyer-Landrut nicht mit freizügigen Schnappschnüssen. Nach dem Motto „Sex sells“, veröffentlicht sie vom Slip-Blitzer-Selfie aus der Umkleidekabine bis zum feuchten Urlaubsgruß aus der Bikinizone Bilder, die viel Haut zeigen. Fotos, die sie bei der Arbeit im Aufnahmestudio zeigen, sind dagegen eher selten. Das Ablenkungsmanöver gelingt der Künstlerin nur begrenzt, denn die Fragen ihrer Fans nach etwas musikalisch Neuem verstummen nicht.

Ist Lena Meyer-Landrut zu beschäftigt, um neue Songs zu schreiben?

Aktuell soll Lena Meyer-Landrut in ihrer Wahlheimat Berlin an ihrem neuen Album arbeiten. Sie hat einen Werbedeal mit Kosmetikgigant L‘Oréal und wurde im Oktober dieses Jahres vom Fernsehsender Sat.1 erneut als Juror für die nächste Staffel von „The Voice Kids“ bestätigt. Die Sendung soll ab Frühjahr 2019 ausgestrahlt werden. "Ich freue mich so sehr, wieder als Coach zurück bei 'The Voice Kids' zu sein. Es ist an der Zeit, mal wieder zu zeigen, wer im Chefsessel sitzt. Mommy is back! Der Kampf der Coaches ist eröffnet: Team Lena for the win!", beschrieb die Sängerin ihre Freude über ihr Engagement, wie sat1.de berichtet.

+ Nicht auf der Bühne, aber auf der Bildfläche: Lena Meyer-Landrut ist ab Frühjahr 2019 als Jurorin bei „The Vocie Kids“ im Fernsehen zu sehen. © dpa / Jens Kalaene

Eigentlich wollte Lena Meyer-Landrut ab Oktober dieses Jahres mit neuen Songs auf Tour gehen. Doch ohne neue Song, keine Tour. Das ursprünglich für den heutigen Dienstagabend geplante Konzert in München wurde bereits vor Monaten abgesagt. Auf Instagram begründete sie damals ihrer Entscheidung so: „Für eine Tour im Oktober, wie ich sie Euch bieten möchte, fehlt uns leider noch ein bisschen. Ihr verdient eine großartige Show mit großartigen Songs. Dafür werde ich aber noch etwas brauchen. Daher müssen wir die Tour auf Frühjahr 2019 schieben."

Steckt Lena Meyer-Landrut immer noch in der „Kreativ-Krise“?

Es ist nicht das erste Mal, dass der ESC-Star seine Anhänger zappeln lässt. Das Album, an dem Lena Meyer-Landrut aktuell feilt, hätte schon 2017 herauskommen sollen, die daran geknüpfte Tour schon im Februar 2018 starten sollen. Lena Meyer-Landrut verschob beides aufgrund einer „kreativen Krise“, wie sie im November 2017 bekannt gab. Unklar ist, ob Lena Meyer-Landrut diese „kreative Krise“ inzwischen überwunden hat. Auf einem Foto, dass sie jüngst auf Instagram veröffentlichte, wirkte sie todtraurig und versetzte damit ihre Fans in Sorge.

Ein Lichtblick bietet ihren Fans das sogenannte „Ausfallkonzert“, welches am 08. Dezember in Köln stattfinden soll. Wenn nichts dazwischen kommt, steht Lena Meyer-Landrut dort endlich wieder einmal auf der Bühne. Ihre Münchner Fans hingegen müssen sich wohl noch ein paar Monate gedulden, bis sie Lena Meyer-Landrut wieder live zu singen und zu hören bekommen. Das München-Konzert soll im Frühjahr 2019 nachgeholt werden.

Sven Barthel