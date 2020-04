Angespanntes Nervenkostüm: Lena Meyer-Landrut pampt ihre Fans an

Oha! Da ist Lena Meyer-Landrut scheinbar mit dem linken Fuß zuerst aus dem Bett gestiegen. Sichtlich unentspannt filmte sie sich nun in der Garderobe.

Lena Meyer-Landrut* ist das Idol ihrer Fans.

Doch auch die 28-Jährige kann mal ungemütlich werden.

In einem Instagram-Foto zeigte sie sich ziemlich patzig vor der Kamera.

Köln - Die Corona-Zeit strapaziert unsere Nerven - das gilt natürlich auch für Prominente. Schließlich ist auch eine ESC-Gewinnerin nur ein ganz normaler Mensch, was sich manchmal auch im Gesicht zeigt, wo Lena Meyer-Landrut jüngst eine unliebsame Entdeckung machte.

Sichtlich unentspannt filmte sich Lena Meyer-Landrut, die letztens sogar ihre Haare selbst schneiden wollte*, nun vor Dreharbeiten für die ProSieben-Show „The Voice Kids“. Dabei hatte sie eigentlich eine kurze Auszeit, saß bequem im Pullover und mit Haarspangen am Set und gönnte sich einen Bio-Saft. Den schlürfte der Popstar aus einem Strohhalm.

Lena Meyer-Landrut geht in die Gegenoffensive - ihre Wortwahl ist nicht beschwichtigend

In diesen Moment muss ihr klar geworden sein, was da nun wieder auf sie zukommen könnte. Schließlich präsentiert sich Lena Meyer-Landrut* schon seit Jahren auf Instagram* und kennt die Spielregeln in den Sozialen Netzwerken in- und auswendig. Irgendjemand ist immer da, der mahnend den Zeigefinger hebt, und eh man sich versieht, hat man einen Shitstorm an der Backe.

Deshalb ging Lena Meyer-Landrut in ihrer Instagram-Story* besser gleich in die Gegenoffensive und erstickte die Kritik im Keim. Mit einem genervten Gesichtsausdruck posaunte sie in die Kamera: „An alle Schlaumeier und Hater da draußen: Regt euch ab! Das ist ein Glas-Strohhalm! Mein Gott ...“

Richtig beschwichtigend war diese Wortwahl zwar nicht gerade, aber immerhin dürfte sich der deutsche Musikstar einige empörte Nachrichten erspart haben. Schließlich ist der Strohhalm wiederverwertbar und kein unnötiger Plastikmüll. Das ist wichtig für ihre Glaubwürdigkeit, denn über Instagram machte Lena Meyer-Landrut* erst am Freitag noch klar, dass sie nicht nur die Corona-Krise als wichtig erachtet.

Erst am Freitag hatte Lena Meyer-Landrut einen Shitstorm auf Instagram

Sie solidarisierte sich mit den Klima-Streikenden und hielt ein Plakat in die Kamera: „Fight every crisis!“ Die Botschaft dahinter: Der Klimawandel dürfe in diesen Zeiten nicht vergessen werden, selbst wenn derzeit keine „Fridays for Future“-Demos auf den Straßen stattfinden können. Auch der Umwelt- und Klimaschutz gehöre weiter auf die Agenda der Politik. Doch auch dieser Einsatz passte vielen ihren Followern* nicht. Lena kann es halt nicht allen recht machen...

