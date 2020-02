Lena Meyer-Landrut entzückt ihre Follower mit neuen Fotos. Dabei bringt die Sängerin ihre Fans mit einem raffinierten Trick in Ekstase.

Lena Meyer-Landrut hat bei Instagram neue Bilder gepostet.

hat bei neue gepostet. Darauf gewährt die Sängerin ihren Followern tiefe Einblicke .

ihren Followern . Der Beitrag ist raffiniert, Fans können nicht genug bekommen.

Berlin - Lena Meyer-Landrut entzückt ihre Follower einmal mehr mit freizügigen Fotos. Ihr neuester Beitrag bei Instagram zeigt sie in einer schicken Abendgarderobe. Die Sängerin ließ sich von Paul Hüttemann in einem Fahrstuhl ablichten, während sie auf einen Knopf drückt.

Sie trägt einen schwarzen Einteiler, der nach oben hin immer lichter wird und einen großzügigen Ausschnitt hat. Einen BH trägt Lena, die zuletzt im Sat.1-Frühstücksfernsehen merklich irritiert war, womöglich nicht, lediglich die dünnen Träger des Overalls sind erkennbar.

Lena Meyer-Landrut: Sängerin freizügig im Lift - doch die Tür geht immer weiter zu

Der Clou ist die Bewegung in Lenas Beitrag. Denn Sängerin und TV-Jurorin veröffentlichte nicht nur ein Bild, sondern fünf. Mit jedem Klick (oder wischen) schließt sich die Fahrstuhl-Tür mehr. Beim letzten Foto ist Lena* nur noch durch einen dünnen Spalt zu sehen.

Ihre Fans fordert die Sängerin* in dem Beitrag regelrecht dazu auf, die Lift-Tür immer weiter zuzumachen. „Wische, um die Tür zu schließen“, schrieb die ESC-Siegerin von 2010 neben das Bild. Doch einige Follower scheinen das gar nicht zu wollen, sie können sich an der 28-Jährigen, die sich kürzlich erstmals in 2020 mit Mark Forster in der Öffentlichkeit zeigte, offenbar nicht satt sehen.

Fans kriegen von Lena Meyer-Landrut nicht genug

„Halte die Tür auf, halte die Tür auf“, heißt es in einem Kommentar auf englisch. Ein anderer Follower ist enttäuscht: „Schade, dass die Tür zu gegangen ist!“ Wiederum andere sind einfach nur begeistert: „Weltschönheit“, „Wow so tolle Bilder“ oder „Sehr hübsch und süß Lena“ lauten einige Kommentare. Ein User ist sprachlos: „Wie kann man nur so attraktiv sein?“, schreibt er.

