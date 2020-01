Lena Meyer-Landrut zieht Kleidung hoch: Schamlose Entblößung vor der Kamera 

Mit freizügigen Bildern begeistern Lena Meyer-Landrut ihre Fans immer wieder. In einer Instagram-Story schien sie keine Hose zu tragen und zeigte einen Trick.

Bekannt für luftige, knappe und kurze Outfits: Lena Meyer-Landrut zeigt sich immer mal wieder freizügig.

Zeigt sich Lena Meyer-Landrut in einer Instagram-Story Unten-Ohne?

Kurz darauf lüftet sie einen Trick.

München - Lena Meyer-Landrut ist bekannt dafür ihre Fans und Follower auf dem Social-Media-Kanal das ein oder andere Mal mit freizügigen Bildern bei Laune zu halten und zu begeistern. Nun zeigte sie, dass sie auch anders kann: mit einem Trick.

Visagist von Lena Meyer-Landrut: „Wo ist denn deine Hose schon wieder?“

Zuletzt sorgten nicht nur die Spekulationen um die Liebe zu Mark Forster für Schlagzeilen, auch ein„Fetisch-Foto“ von Lena Meyer-Landrut erfreute die Follower. Dass ihre Outfits öfters ein wenig knapp ausfallen, ist den meisten Fans wohl bekannt. Nun zeigte Lena Meyer-Landrut* aber, dass Sicherheit in Sachen Outfit für sie in der Öffentlichkeit dann doch vorgeht - und das mit einem kleinen Trick.

In einer Instagram-Story ihres Visagisten und guten Freund Philipp Verheyen läuft die „Don‘t Lie To Me“-Sängerin* auf hohen Schuhen einen Flur entlang. Ihr übergrößer, dunkelblauer Pullover reicht ihr dabei bis zu den Oberschenkeln. „Hey Leni“, sagt ihr Kumpel Philipp in dem Video, woraufhin sie sich zu ihm umdreht. „Hör mal, wo ist denn deine Hose schon wieder?“, fragt er sie.

Lena Meyer-Landrut: Das ist ihr Pullover-Trick

Unten-Ohne in der Öffentlichkeit unterwegs? - Das kommt Lena Meyer-Landrut wohl auf keinen Fall in die Tüte. Lachend und ohne ein Wort zu sagen, zieht sie ihren Pullover nach oben und zum Vorschein kommt eine schwarze High-Waist-Shorts.

Klug gelöst, denn unter dem Pullover zeichnet sich die kurze Hose nicht ab und Lena muss nicht befürchten, dass ihr ein Missgeschick in der Öffentlichkeit widerfährt.

Kurz darauf zeigte sich Lena Meyer-Landrut dann wieder in langer Hose zusammen mit ihrem Hund Kiwi auf Instagram.

Unterdessen begeistert eine deutsche Radio-Moderatorin mit freizügigen Fotos. Ihre Fans wollen sie nicht nur hören, sondern vor allem auch sehen. Ist die Moderatorin nach Oben-Ohne-Bildern nun im Play-Boy? - „Wenn Laura Müller das macht...“

**tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.