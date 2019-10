Lena Meyer-Landrut lasziv im Bademantel - er verhüllt sehr wenig

Erst kürzlich sorgte Lena Meyer-Landrut mit lasziven Fotos im Bademantel für Aufsehen. Jetzt hat sie nachgelegt - mit einem neuen Bild.

Update vom 30. September 2019: Mit Fotos, in denen Lena Meyer-Landrut anzüglich im Bademantel posiert, begeisterte die Sängerin vor wenigen Tagen ihre Fans. Jetzt gibt es Nachschub: Die gebürtige Hannoveranerin hat ein weiteres Bademantel-Bild auf Instagram gepostet.

Eigentlich ist Lena Meyer-Landrut als Sängerin bekannt. Gerade wird sie auf Instagram aber nicht für ihre Musik, sondern für ihren sportlichen Körper gefeiert.

Nachschub: Neues Bademantel-Foto von Lena Meyer-Landrut

„So sehe ich heute nicht aus. Haha“, schreibt sie unter ihren Post am Sonntag. Doch das scheint die Fans nicht zu stören. „Looking good “, kommentiert ein User unter das Foto. „Beautiful ❤️“, „Nice“, äußern sich andere. Ob bald noch weitere Bademantel-Bilder folgen? Wir dürfen gespannt sein.

Ursprungsartikel vom 27. September 2019

Hamburg - Immer wieder nimmt uns Lena Meyer-Landrut mit ins Badezimmer und zeigt dann durchaus auch viel Haut. Bisher posierte sie dabei immer in sexy Unterwäsche und begeisterte damit ihre Fans. Bei ihrem neuesten Schnappschuss aus Hamburg hat sie sogar gar keine sichtbare Unterwäsche an - dafür aber einen Bademantel, den die Sängerin mit lasziven Blick herunterrutschen lässt.

In Hamburg: Lena Meyer-Landrut mit lasziven Schnappschuss aus dem Hotelzimmer

Lena Meyer-Landrut verweilt im Moment in Hamburg, wo in der Elbphilharmonie am Mittwoch (26. September) der 10. Deutsche Radiopreis vergeben wurde. Ihr neustes Foto erreicht uns aus dem Hotel und im Gegensatz zu den bisherigen Badezimmer-Selfies war hier der Fotograf Paul Hüttemann am Werk, der die 28-Jährige gekonnt in Szene setzte. Auch der Hair- und Make-up-Artist Philipp Verheyen sorgte für den perfekten Look. So lässt Meyer-Landrut tief blicken, ohne aber zu viel zu zeigen.

In dem Text zu dem Beitrag findet die geborene Hannoveranerin emotionale Worte. „You‘re allowed to dream big“, startet sie ihren Kommentar (zu Deutsch: „Du darfst groß träumen“). Denn seit ihrem überraschenden ESC-Gewinn 2010 hat sich die Sängerin wirklich gemausert - von Schüchternheit ist nichts mehr übrig, man sieht, dass sich Lena Meyer-Landrut wirklich wohl in ihrem Körper fühlt. „Ich habe es mich lange nicht getraut und mich selber klein gemacht, wenig von mir selbst gehalten und mich somit auch klein gehalten“, lauten ihre Worte weiter. „Man darf groß und verrückt denken und träumen und auch durchziehen!“

Lena Meyer-Landruts Fans zeigen sich begeistert über Instagram-Post

Auf ihre Worte gehen die Kommentatoren nur am Rande ein, aber die zwei Bilder scheinen Meyer-Landruts Fans wirklich gut zu gefallen. Entertainer Riccardo Simonetti schreibt: „Ok, schönstes Bild ever“, andere User finden Worte wie „Boom“ oder „Du bist so schön, von innen wie von außen“.

