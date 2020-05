Lena Meyer-Landrut verrät: Bei diesem Hollywood-Star „habe ich kurz einen Herzinfarkt bekommen“

Lena Meyer-Landrut enthüllte in einem Interview, bei welchem Hollywood-Star sie weiche Knie bekam und redete über ihr Verhältnis zum Kollegen Justin Timberlake.

Berlin - Angesichts der Corona-Krise hat sich auch für Star-Musiker wie Lena Meyer-Landrut einiges verändert. Auf große Konzerte und Auftritte vor tausenden Zuschauern muss auch sie einige Zeit verzichten. Auch die Premiere des Kinofilms, in dem sie eine Sprechrolle übernahm, fand nicht in den Kinos statt. Nun sprach sie zehn Jahre nach ihrem großen Erfolg beim Eurovision Song Contest auch über ihre erste Dekade in der Welt der Stars.

Lena Mayer-Landrut über ihre Star-Bekanntschaften: „Justin ist gar nicht so“

Gegenüber der Berliner Zeitung äußerte sich Lena nun unter anderem zu ihren Bekanntschaften in der Welt der Stars. Grund dafür war die Filmpremiere der amerikanischen Fassung des Films „Trolls World Tour“, in dem Justin Timberlake eine der Synchronsprecher-Rollen übernahm. Doch eingeschüchtert war Lena keines Wegs, wie sie meinte. „Ich war nie ein richtiger Fan von ihm, er hat aber auch keine einschüchternde Ausstrahlung“, meinte Lena. Justin Timberlake scheint nicht so sehr auf seinen Status als Star zu achten, erzählt die Sängerin. „Justin ist gar nicht so. Der ist ein normaler, netter Typ.“

Lena Mayer-Landrut: Diese Sängerin „denkt sicher, dass sie eine Königin ist“

Bei einem Basketballspiel traf Lena auf den Weltstar Beyoncé, wie Lena erzählt. „In dem Moment gingen mir zwei Dinge durch den Kopf: Beyoncé, ich liebe dich! Und: Hat jemand einen Schnaps für mich?“ Doch es kam nicht zum Gespräch zwischen den beiden Sängerinnen. „Sie schwebte einen Meter vor mir vorbei“, so die ESC-Siegerin von 2010. „Aber die denkt sicher, dass sie eine Königin ist, und deshalb wirkt sie auch so“.

Lena Mayer-Landrut über ihre beste Begegnung - „Einen Herzinfarkt bekommen“

Wie es in der Gefühlswelt der Sängerin aussieht, wenn sie einen ihrer absoluten Lieblings-Promis trifft, enthüllte Lena im BZ-Interview. „Ich habe mal Leonardo DiCaprio auf einer Party in Los Angeles gesehen, da habe ich kurz einen Herzinfarkt bekommen“, verrät der deutsche Pop-Star. „Ich stand in der Ecke und wusste nichts mit mir anzufangen. Und plötzlich steht so ein Typ in T-Shirt und mit Kappe vor mir – und ich krieg ’nen Schreck. Leo! Ich hab ihn sofort erkannt“, erinnert sich Lena. Doch sie wollte wohl keine große Szene machen und meint, „der Schreck ging auch schnell wieder vorbei. Ich hab ihn halt gesehen und dachte dann: Gut, das ist er dann wohl. Mehr war dann auch nicht.“

