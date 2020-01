Die Liebesgerüchte von Sängerin Lena Meyer-Landrut und Kollege Mark Forster sind aktuell DIE Sensation in der Musikwelt. Nun berichten zwei Promis über eine zufällige Begegnung mit dem angeblichen Traumpaar vor einigen Wochen und erheben einen deutlichen Vorwurf.

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sollen ein Paar sein.

Zwei Promis haben die beiden schon vor Wochen zufällig während eines Theaterbesuchs getroffen.

Die Begegnung war kurios - Mark Forster soll Lena als seine Cousine vorgestellt haben.

Berlin - Lena Meyer-Landrut (28) und Sänger Mark Forster (36) sollen DAS neue Traumpaar am deutschen Musikhimmel sein. Darüber wissen auch zwei Promis zu berichten. Komikerin Anke Engelke (54) und Radiomoderator Kristian Thees haben die beiden vor Wochen beim gemeinsamen Besuch in der Berliner "Schaubühne" zufällig getroffen. Sie hätten niemandem irgendetwas erzählt und dicht gehalten, betonen die beiden in ihrem Gespräch im SWR3-Podcast „Wie war der Tag, Liebling“. Doch jetzt packen sie aus und ihre Schilderungen sind kurios.

Anke Engelke und Radiomoderator erwischen Lena und Mark im Theater

Jetzt - nachdem alle Bescheid wissen - berichten Anke Engelke und Kristian Thees über die schräge Begegnung vor einigen Wochen. „Wir zwei haben Lena Meyer-Landrut* und Mark Forster zusammen gesehen“, verrät Engelke. Als Thees und die Komikerin während ihres Theaterbesuchs zur Toilette gegangen sind, sei es zu der kuriosen Begegnung gekommen. Zuerst habe Anke Engelke die ehemalige ESC-Gewinnerin auf dem Flur gesehen, Lena aber nicht angesprochen. Engelke dachte noch: „Die möchte ja auch mal ihre Ruhe haben. Lass sie doch einfach ins Theater gehen“, weshalb sie die Musikerin nicht begrüßt hätte.

Als dann Thees seinerseits vom WC zurückkam, berichtete er über seine Begegnung mit Mark Forster, den er von früheren Begegnungen bereits kennt. „Ich gehe auf Toilette und warte, bis ich ins Toilettenhäuschen kann und ein Junge von der Pissrinne kommt und sagt ‚Hallo Kristian‘“, erinnert sich Thees. Im ersten Moment hätte er den Sänger gar nicht zuordnen können, weil der keine Kappe trug, so Thees. „Mark, was machst du denn hier“, so die völlig überraschte Reaktion des Radiomoderators als er sein Gegenüber dann doch erkannte.

Mark Forster stellt Lena als seine Cousine vor

Doch damit hatte die Begegnung noch kein Ende. „Jetzt kommt das Absurdeste“, kündigt Thees den weiteren Verlauf des Treffens an. „Ich gehe hoch ins Foyer. Denke, ich geh kurz nochmal zu Mark. Der steht da mit einer rum“, erzählt Thees. Die drei (Thees, Lena und Mark) hätten sich kurz unterhalten und irgendwann hätte Mark Forster zwischendrin erwähnt: „Ja, meine Cousine“.

Thees hätte sich noch gedacht, die Frau sähe Lena Meyer-Landrut ähnlich, hätte aber nicht geglaubt, dass sie es tatsächlich sei. Als er zurück bei Anke Engelke von seiner zufälligen Begegnung mit dem Sänger berichtete, klärte die ihn auf, dass die Frau daneben tatsächlich Lena Meyer-Landrut sei.

Anke Engelke entsetzt: „Der hat dir ins Gesicht gelogen“

Dass Mark Forster die Sängerin als seine Cousine vorgestellt hat, ist für Anke Engelke ein Grund, ihm die Freundschaft zu kündigen. „Der hat dir ins Gesicht gelogen“ echauffiert sich die Komikerin - wohl nicht ganz ernst gemeint. „Der hat gesagt, ‚das ist meine Cousine‘ und das stimmt nicht. Das war die ESC-Gewinnerin von 2010“, beharrt Engelke.

Anke Engelke und Kristian Thees sind aber nicht die einzigen Promis, die eine angebliche Beziehung von Lena und Mark Forster untermauern können. Nico Santos hat die Beziehungsgerüchte über seine Duett-Partnerin bereits vor einigen Wochen bestätigt.

