Lena Meyer-Landrut war am Donnerstag bei Carolin Kebekus zu Gast. Sie überraschte mit einem besonderen Outfit und einem offenen Geständnis.

Berlin - Was für ein Auftritt - von einem Ausschnitt bis zum Bauchnabel über knallrote Lippen bis hin zu alten Britney-Spears-Songs: Lena Meyer-Landrut (28) war am Donnerstagabend bei Carolin Kebekus und ihrer Show „PussyTerror TV“ zu Gast.

+ Lena Meyer-Landrut öffnete sich im Talk. © Screenshot

Für ihren Auftritt hatte sich Lena Meyer-Landrut dabei besonders in Schale geworfen: Sie überraschte mit einer lässigen Jeans, hohen Schuhen und einem Top, bei dem die meisten wohl eher weniger auf die aufgedruckten Zitronen geachtet haben dürften. Denn wenn das Outfit eines in den Vordergrund rückte, dann war es Haut. Viel Haut. Hinten sowie vorne reichte der Ausschnitt ihres weißen Tops bis knapp über den Jeansbund und bedeckte damit nur die nötigsten Stellen ihres Oberkörpers. Knallrote Lippen rundeten ihren Look ab.

Lena Meyer-Landrut gesteht: „Ich habe jeden Tag mehrere Male geheult“

Zu Beginn plauderte Lena Meyer-Landrut mit Carolin Kebekus über ihr neues Album „Only Love, L“, das im April veröffentlicht wurde. „Ich kenn das ja nur von Neues-Programm-Machen“, sagte Kebekus gleich zu Beginn. „Ich habe immer so das Gefühl, das ist wie so ein Kind kriegen ohne Schmerzen, aber mit genauso viel Liebe!“ Damit schien sie genau ins Schwarze getroffen zu haben. Denn Lena gab zu, dass die Zeit um die Veröffentlichung für sie einer der emotionalsten seit Langem war. „Ich habe jeden Tag mehrere Male geheult“, gestand die 28-Jährige in der Show. „Egal wann, wenn man nur auf ein irgendein Thema gekommen ist, habe ich nur geheult. Einfach, weil es so was wie ein Revue-passieren-Lassen von dieser ganzen Zeit war.“ Eine Zeit, in der bei ihr viel beruflich und auch privat passiert sei.

Lena Meyer-Landrut hat viele Fans mit ihren Tränen bei Instagram verstört.

+ Duett mit Carolin Kebekus - und tiefem Dekolleté: Lena Meyer-Landrut (r.). © Screenshot

Aber genug mit Alben, die sich wie Kinderkriegen anfühlen: Im Anschluss trällerten die beiden Damen die größten Hits von Britney Spears, von der Lena als Kind ein riesiger Fan war. Das knappe Outfit setzte sie mit Hüftschwung & Co gekonnt in Szene.

Weniger gekonnt war der Auftritt dieser Influencerin: Sie bettelte ernsthaft um 100.000 Dollar aus einem lebensfremden Grund. Bekommen tat sie einen heftigen Shit-Storm.

Lena Meyer-Landrut mit tiefem Ausschnitt: Fans weniger begeistert

Über das Outfit waren sich die Fans jedenfalls nicht ganz so einig. Auf Instagram kommentierte ein Fan ein Bild, gepostet von Carolin Kebekus, begeistert mit den Worten: „Lena sieht wieder mega heiß aus!“.

+ Lena Meyer-Landrut performte mit Carolin Kebekus in ihrer Show „PussyTerror TV“ mehrere Hits von Britney Spears. © Screenshot Das Erste

Doch andere wiederum waren weniger erfreut von dem Anblick: „Gebt Lena bitte ein TicTac. Die fällt sonst um“, schrieb jemand unter das Foto. Weitere Kommentare über Lena: „Die Sendung war wieder super, nur das Shirt von Lena, na ja.“ und „Gib der Lena mal n Stück Brot.“

Lena Meyer-Landrut postete unlängst ein Sex-Foto, um auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen.

nz