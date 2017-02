Nackt-Selfies von Lena im Netz: Erpresser meldet sich zu Wort

München - Nachdem gestohlene intime Aufnahmen von Lena Meyer-Landrut im Netz aufgetaucht sind, lebt die Sängerin offenbar in ständiger Angst. Denn obwohl sie bereits ihre Anwälte eingeschaltet hat, will der Erpresser weitermachen.

Die Fotos und Bilder sollte nur ihr Freund sehen, doch nun kann sie sich jeder anschauen, der einen Internetzugang hat. Seit Donnerstag erpresst ein Unbekannter die 25-Jährige mit Nackt-Selfies. Sie stammen offenbar von dem Laptop des 30-Jährigen, der ihm vor zwei Jahren aus dem Auto gestohlen worden war. Das hatte die Bild-Zeitung berichtet. Nach Informationen des Blattes hat Lena bereits ihre Anwälte eingeschaltet, doch das schreckt den Erpresser nicht ab.

„Ich bin im Besitz eines einmaligen verschollenen Datenträgers. Ich habe noch 18 Gigabyte Film- und Bild-Material“, prahlt er gegenüber der Bild, die den Mann ausfindig gemacht haben und mit ihm in Mail-Kontakt getreten sein will. Demnach befindet sich in dem Daten-Wust noch Expliziteres als die Unterwäsche- und Nackt-Selfies der Sängerin, die bisher an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Dafür verlangt er „Lösegeld“. Nur darum gehe es ihm nach eigener Aussage.

Offenbar hatte er sich zuvor deswegen an Lenas Managerin gewandt, dann an die Sängerin selbst. „Da die Kommunikation [...] nicht erfolgreich war, habe ich gedroht, alle Videos und Bilder zu veröffentlichen, Tag für Tag“, zitiert ihn das Blatt.

Für Lena ist der Albtraum also noch nicht vorbei. Doch aufgrund des Mailverkehrs mit der Zeitung ist nun die Berliner Staatsanwalt im Besitz der Mail-Adresse des Erpressers. Es bleibt zu hoffen, das spätestens jetzt gegen ihn ermittelt und seinem kriminellen Treiben eine Ende gesetzt werden kann.

Einst hat sich Lena Meyer-Landrut für eine RTL-Soap ausgezogen - diese Bilder sind mit ihrem Einverständnis entstanden:

Lena Meyer-Landrut: Ihre Karriere, ihr Jubel, ihre Nackt-Aufnahmen Zur Fotostrecke

hn