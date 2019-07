Lena Meyer-Landrut oben ohne auf Toilette - Fotograf macht Bild, das einige entsetzt

Lena Meyer-Landrut zeigt sich des Öfteren nur spärlich bekleidet in den sozialen Netzwerken. In diesem Foto von einer Toilette kündigt die Sängerin aber auch noch etwas an.

Update vom 25. Juli 2019: Lena Meyer-Landrut zeigt sich gerne von ihrer freizügigen Seite. Vor wenigen Tagen überraschte die Sängerin dann mit einem Schnappschuss von der Toilette. Viele ihrer Fans sind von der Offensive der 28-Jährigen zwar so gar nicht begeistert, einigen Kollegen scheinen die freizügigen Einblicke ins Privatleben jedoch zu gefallen.

Unter dem bei Instagram veröffentlichten Bild sammeln sich die Komplimente. Während Autorin Charlotte Roche ihre Begeisterung zeigt („Rrrrr“), erklärt Hair-and-Makeup-Artist Philipp Verheyen „Boom!“. Doch viele Fans von der Sängerin sind von dem frechen Schnappschuss so gar nicht begeistert. „Braucht es das, um berühmt zu sein?“, „Auf normale Art können viele von den Promis ja gar nicht mehr“ und „Wenn die Verkaufszahlen der Konzerte zurückgehen, dann wird man nackt oder Schauspielerin“ ist unter dem veröffentlichten Foto zu lesen.

Lena Meyer-Landrut hüllenlos auf Toilette - Fotograf macht Oben-Ohne-Bild

Ursprungsartikel vom 19. Juli 2019: Auf dem Instagram-Account von Lena Meyer-Landrut ist immer etwas los. Egal ob Story oder Posts - die Sängerin ist eigentlich immer „on fire“. Häufig gilt das auch für ihre Fans, denen beim Anblick von viel nackter Lena-Haut oftmals heiß werden dürfte - so auch diesmal.

Obwohl das Bild schwarz-weiß ist, kann man erahnen, dass der Raum im Hintergrund des Bildes weiß gekachelt ist und die Befliesung nur von einer Tür exakt in Lenas Rücken unterbrochen wird. Davor ist die Sängerin zu sehen - und sie trägt absolut nichts außer dem Adamskostüm.

Dabei ist Lena in letzter Zeit öfters mit sehr wenig Klamotten zu sehen - was halten Sie davon?

Abgelichtet ist nur die obere Hälfte von Frau Meyer-Landrut, die aber natürlich trotz der fehlenden Kleidung nicht nackt zu sehen ist. Mit dem linken Arm bedeckt sie ihre Brüste und hat gleichzeitig den rechten Arm nach vorne in Richtung Fotograf gestreckt. Die Hand ist dabei etwas verschwommen, da der Bildfokus wohl auf Lena lag und ihre Hand etwas zu nah an das Objektiv geraten ist.

Lena Meyer-Landrut: Nacktes Toiletten-Bild auf Instagram

Ihr Gesichtsausdruck scheint zu besagen, dass sie lieber nicht fotografiert werden möchte. Der Mund scheint dem Fotografen etwas zuzurufen, was ihn vom Schießen des Bildes abhalten soll. Dazu passt, dass die vorgestreckte Hand abwehrend wirkt und der andere Arm ihre entblößten Brüste bedeckt.

Dass das Foto aber keineswegs unbeabsichtigt entstanden ist, beweist nicht nur die Tatsache, dass Lena es auf Instagram gepostet hat. Auch der Fotocredit weist darauf hin - ihr Haus- und Hoffotograf Paul Hüttemann zeigt sich verantwortlich für den Schnappschuss. Ähnlich gekonnt provoziert übrigens auch eine andere junge Promi-Dame - und ihr weltberühmter Hollywood-Papa reagiert alles andere als cool, als sie ihren blanken Po postet...

Lena Meyer-Landrut: Im freizügigen Insta-Foto versteckt sich eine Botschaft

Die Unterschrift des Bildes zeigt, welche Intention hinter dem Foto von Lena steckt. „Langsam, langsam...“ ist dort zu lesen und mit einem Zwinkersmiley versehen. Damit spielt sie wohl darauf an, dass man nicht gleich alles auf einmal sehen soll - aber das ist nicht nur auf ihr semi-freizügiges Bild bezogen.

+ Lena Meyer-Landruts aktuelles Album heißt"Only Love, L“. © dpa „But new music is coming sooner than u might think“ lautet der Rest ihres Posts, den ein Herzsmiley abrundet. Die Sängerin zeigt sich also nicht nur freizügig, um ihre Fans zu bezaubern, sondern kündigt gleich noch an, dass diese sich bald auch wieder mit neuer Musik vergnügen dürfen. Wann es soweit ist, verrät Lena aber nicht. Erst im April veröffentlichte die Sängerin ein neues Album.

Hätte sie Details verraten, wären die Fans wohl aber wohl noch mehr ausgeflippt als jetzt schon. Neben unzähligen „OMG“, „Can‘t wait“, „Excited“ und Smileyposts, haben aber auch einige Follower ihren Gefühlen mit mehr als zwei Worten Ausdruck verliehen. Gefühle hat nebenbei bemerkt auch Lena gezeigt, als sie verriet, welches Video sie zum Weinen bringt.

Lena Meyer-Landrut: Viele User freuen sich - aber manche schimpfen auch

„ähm ich hab immernoch nicht ganz verarbeitet, dass jetzt nach fast 4 jahren ein neues album raus ist, und du machst hier im affenzahn weiter? i can’t deal“, schreibt zum Beispiel ein User. „Da freu ich mich aber drauf. Egal was du rausbringst, es wird mega geil werden.“ weiß ein anderer, der gleich noch ein paar Feuersmileys draufpackt.

Allerdings gibt es auch sehr negative Reaktionen auf Lenas Ankündigung, die vor allem auf die Art und Weise kritisieren. „irgendwas stimmt doch mit dir nicht? wieso wirst du immer mehr zur körperkünstlerin, und stellst die Musik nicht in den Vordergrund?“ fragt sich ein User. Ob er Lenas Album-Wink mit dem Nackt-Pfahl nicht verstanden hat, bleibt offen. Kürzlich zeigte die Sängerin, was sie nachts so trägt.

“Wenn man sonst keine Likes kriegt, muss man sich (halb) nackt zeigen“, ätzt ein anderer Follower. Das irritierende Bild der Sängerin aus Wien hat er wohl noch nicht gesehen. Ein weiterer Nutzer hat Mitleid mit dem Fotografen Paul Hüttemann. „der Typ tut mir leid. der musste sich das Elend hautnah angucken.“ Ob der Mann einem wirklich so leidtun muss? Zumindest zeigt er als Profi nichts, was er nicht zeigen will.

Lena Meyer-Landrut: Fans mit pikanter Forderung

Es gibt aber auch andere Stimmen zu Lenas Post. „Provoziere weiter finde ich mega. Alle sehen nur was du postest nicht warum“, findet ein User lobende Worte. Ein anderer hat Lenas Ankündigung zwar verstanden, aber sie ist ihm schlicht egal. „Sorry sorry sorry, aber die Musik ist mir bei dem Foto jetzt mal Nebensache“ schreibt er unter den Post.

Weitere Nutzer können gar nicht genug kriegen und hätten gerne mehr Einsichten. „Schöner Brustblicker. Gib mir mehr“, fordert ein Nutzer, während sich ein weiterer „Hände weg! ;)“ wünscht. Ein User ist einfach überwältigt. „Ein spontanes Foto beim Duschen. Ich werd verrückt“ schreibt er ganz ohne Emoji-Untermalung. Ironie ist an dieser Stelle nicht ganz auszuschließen.

Video: Lena Meyer-Landrut über Digital-Detox

