Lena Meyer-Landrut räkelt sich im mega-heißen Outfit auf der Sonnenliege

Lena Meyer-Landrut hat ein heißes Foto von sich gepostet: Dieses Mal zeigt die Sängerin sich im Badeanzug mit transparenten Kniestrümpfen auf einer Sonneliege.

Update vom 10. März: Lena Meyer-Landrut kann es einfach nicht lassen. Ein heißes Bild jagt das nächste. Und auch dieses Wochenende enttäuscht sie ihre Fans nicht. In ihrer Instagram-Story postete sie viele Bilder ihres letzten Editorial Shootings für die Gala. Darunter auch ein wirklich heißes Bild, auf dem sie sich knapp bekleidet auf einer Sonnenliege räkelt und ihre Beine mit durchsichtigen Kniestrümpfen in Szene setzt. Das dürfte vor allem ihren männlichen Fans gefallen.

Lena Meyer-Landrut: In schwarzer Unterwäsche vor der Haustür

Update vom 9. März: Lena Meyer-Landrut erfreut ihre Fans mit dem nächsten Leicht-bekleidet-Foto. Sie posiert vor einer Haustür, trägt schwarze Unterwäsche, drüber ein durchsichtiges weißes Shirt und blickt lasziv in die Kamera. „Selbstbewusstsein bedeutet: Bewusstsein für sich selbst. Wir sind nicht abhängig von dem Bewusstsein der anderen über uns“, schreibt sie dazu.

So ganz wissen die Fans offenbar nicht, was sie von diesem Posting halten sollen. „Warum?“, bemerkt ein Fan einfach nur. „Ich werde in Unterwäsche vor meiner Haustür zum Vatertag ein ähnliches Statement abgeben“, schreibt ein anderer. „Wieder schön im Schlüpper“, kommentiert ein weiterer Fan trocken.

Hammer-Foto mit halterlosen Strümpfen und roten Haaren - „Holla die Waldfee“

Ursprüngliche Meldung vom 8. März 2019: Im April erscheint das neue Album „Only love, L“ von Lena Meyer-Landrut. Vorher standen für die 27-Jährige reihenweise Promotermine an, inklusive zahlreicher Fotoshootings. Zwei Resultate teilte sie jetzt mit ihren Followern bei Instagram. Und die haben es absolut in sich!

(Das zweite Foto sehen Sie durch einen Klick auf den Pfeil bzw. Swipen am Handy.)

Denn: Lena Meyer-Landrut trägt eine neue Haarfarbe! Ein knallig-modisches Dunkelpink zieht sich in verschiedenen Farbtönen durch ihre Mähne. Eine krasse Typ-Veränderung. Die aber wohl nur temporär fürs Fotoshooting war, denn in den aktuellen Aufnahmen in ihrer Instagram-Story sieht man die normale Haarfarbe.

Auch wer seine Blicke vom Kopf nach unten wandern lässt, traut seinen Augen kaum. Auf dem ersten Foto kommt zum lasziven Blick ein kniefreies Kleid hinzu, und dazu beugt sich Lena Meyer-Landrut auch noch vor.

Lena Meyer-Landrut: Halterlose Strümpfe auf Shooting-Foto

Beim zweiten Kleid lehnt Lena Meyer-Landrut cool auf einem Poller, hat ihr linkes Bein mit den hochhackigen Schuhen nach hinten ausschlagen lassen. Und: Sie trägt halterlose Strümpfe zum kurzen Kleid! Die auf den ersten Blick sogar mit Strapsen verbunden sein könnten, aber der Stofffetzen ist wohl doch einfach nur Teil des Kleids.

Lena Meyer-Landrut: Bilder sorgen für „Holla die Waldfee“-Reaktionen

Die Fans sind aus dem Häuschen - mehrere wählen denselben Ausruf als Reaktion. „Holla die Waldfee, was für eine Aura in dieser Aufnahme“ und „Holla die Waldfee, du bist so hübsch“, heißt es nämlich in den Kommentaren.

Dort steht auch - neben vielen Flammen-Emojis - geschrieben: „Was für ein heißer Feger!“, „Waaaas ist daaas für ein heftiges Outfit?!“, „Welch ungewöhnliches Outfit“ und „Wie kann man nur so brutal heiß sein? Da wird man ja ganz blabla im Kopf“.

Ganz blabla im Kopf wurden Fans wohl auch beim Busenblitzer, der Lena Meyer-Landrut unlängst unterlaufen ist. Und wussten Sie, dass sogar Oben-ohne-Fotos von Lena Meyer-Landrut im Netz zu sehen sind?

