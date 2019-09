Lena Meyer-Landrut teilt Unterwäsche-Bild: Fans achten auf ein Detail 

Lena Meyer-Landrut nimmt ihre Fans mit in das Badezimmer und präsentiert einen heißen Schnappschuss. Mehr als sexy Unterwäsche hat die Musikerin nicht an - doch eine Message in eigener Sache parat.

Update vom 13. September 2019: Künstlerin Lena Meyer-Landrut hat es erneut getan und ein freizügiges Selfie in die sozialen Netzwerke hochgeladen. Doch Lena wäre nicht Lena, hätte sie für ihre zahlreichen Follower und Fans nicht auch eine tiefgründige Botschaft parat, die sie zusammen mit ihrem Schnappschuss präsentiert.

„Deine engsten Menschen sollten dein Spiegel sein. Keine Angst davor haben ehrlich zu sein um dein wahrhaftiges und echtes ich zu reflektieren. Aus gegebenem Anlass hier ein Spiegel Bild von mir in uwäsche und docs :-) Warum fragt ihr euch? Warum nicht frag ich zurück. My body my choice.“ orakelt Lena und plädiert unserer Meinung nach für mehr körperliches Selbstbewusstsein und Zufriedenheit, ohne zu sehr auf die Meinung anderer Wert zu legen, die damit nicht einverstanden sind.

Lena Meyer Landrut in der Schönheitsfalle: Mager oder einfach nur sexy?

Was das im Fall Lena Meyer-Landrut konkret bedeutet? Darüber können wir nur mutmaßen: Immer wieder mal sieht sich die hübsche Musikerin mit Vorwürfen konfrontiert, sie würde allzu mager aussehen und damit ein falsches Vorbild für Heranwachsende darstellen. Ihr jüngster Post zeigt jedoch: Durchaus kann man der Interpretin weibliche Formen attestieren - schließlich bringt sie mit der erotischen Pose nicht zuletzt ihr Hinterteil ziemlich gut zur Geltung - und der Bauch sieht nicht unbedingt nach Hungern aus, sondern könnte auch eine gute Prise Training sein.

Die neue Aufnahme mit Lena Meyer-Landrut entstand in einem ziemlich intimen Ort - dem Badezimmer und so drehen sich die Reaktionen im Netz nicht zuletzt auch auf die im Hintergrund befindliche Toilette. „Wunderbare Waschbeckenarmaturen “, zeigen sich Fans von dem Detail begeistert.

Lena selbst trägt weiße Unterwäsche und beflügelt damit offenkundig hauptsächlich die Fantasie ihrer männlichen Anhänger. Erwähnenswert ist zudem die Wahl ihrer Schuhe, denn „Docs“ im Badezimmer sind dann doch ein wenig unkonventionell. So bescheinigt auf Instagram und Facebook mancher Fan, dass es da doch auch Badelatschen oder Sandaletten getan hätten.

Lena Meyer-Landrut mit gewagtem Bett-Selfie - geht Botschaft unter?

Update vom 2. September 2019: Lena Meyer-Landrut zeigt sich gerne freizügig - überschreitet dabei jedoch nie eine gewisse Grenze. In ihrem aktuellen Post zeigt sie sich mit entblößten Schultern im Bett, zwar umwickelt von einer Bettdecke - einziges zu sehendes „Kleidungsstück“ ist allerdings ihre Brille.

+ Lena Meyer-Landrut liegt im Bett und schickt Grüße an ihre Follower heraus. © Instagram/Lena Meyer Landrut

Und obwohl die Botschaft unter ihrem Post zum Nachdenken anregen soll, ist den Kommentaren nach zu urteilen nicht der Aspekt des Bildes, der Lenas Follower interessiert. Ihre Botschaft „Gute Nacht Welt. Erinnere dich daran gut zu dir zu sein. Du bist wichtig“, bleibt weitestgehend unkommentiert. Stattdessen gibt es - es überrascht kaum noch - sexistische Reaktionen: „Zeig mal lieber deine Hupen, damit wir besser schlafen können“, schreibt beispielsweise ein User.

Video: Lena Meyer-Landrut mit sexy Schlafzimmerblick

Die große Mehrheit hinterlässt jedoch angenehm freundliche Reaktionen und lobt Lenas Schönheit. Denn das Bild kann sich auch wirklich sehen lassen:

Lena Meyer-Landrut: So unfassbar sieht sie hinter den Kulissen aus - Fotos im Netz - „Hotter than hell“

Update vom 31. August 2019: Lena Meyer-Landrut tut alles, um ihren neuen Song mit Nico Santos zu promoten. „Better“ heißt dieser und hat unlängst auch ein Video spendiert bekommen.

Dadurch wird auch klar, was es mit dem seltsamen Foto „Lena Meyer-Landrut ohne Hose auf Pferd“ zu tun hat, das unlängst für Verwirrung bei Instagram sorgte.

Jetzt sind zwei Fotos aufgetaucht, die hinter den Kulissen aufgenommen wurden. Gepostet hat sie die „Inmotion AG“, die an dem Video beteiligt war. Sie zeigen Lena im Fetisch-Outfit, wie sie zwei Hunde an der Leine hält und ziemlich dominant schaut.

Das Outfit ist zwar im Video zu sehen - und auch die Hunde haben einen Kurzauftritt. Aber die Szene, wie sie die beiden ausführt, ist offenbar nicht zu sehen, wie auch Fans aufgefallen ist. „Schade, das wurde rausgeschnitten“, schreibt einer.

Andere sind begeistert, dass sie den Anblick überhaupt zu sehen kriegen. „That‘s hotter than hell“, heißt es. Dazu gibt‘s jede Menge Flammen-Emojis.

Das Video in voller Pracht sehen Sie hier:

Einige unterstellen dem Team übrigens, die Idee zum Video von Lena Meyer-Landrut sei von einem anderen von Monet192 geklaut - zum Song „Papi“. Ob sie recht haben? Entscheiden Sie selbst:

Lena Meyer-Landrut ohne Hose im Schlafzimmer - daran schuld ist Lukas Podolski

Update vom 18. August 2019: Auf dem Instagram-Account von Lena Meyer-Landrut gibt es aktuell fast nur ein Thema: Sie hat einen neuen Song veröffentlicht. Bei „Better“ handelt es sich um ein Duett mit Nico Santos, der am Song „Achterbahn“ für Helene Fischer mitgeschrieben hat und kürzlich mit dem Radio-Hit „Rooftop“ auch solo durchstartete.

In Lena Meyer-Landruts Instagram-Story sammelte sie das positive Feedback zu „Better“. Etwa durch ein Grußwort von Star-DJ „Alle Farben“, der zum Song gratuliert. Sie wendet sich an die Fans: „Alter, Freunde, ich muss mal ganz kurz danke sagen. Ihr seid soooo krass. So viel tolles Feedback. Es ist unglaublich. Vielen vielen Dank. Ich bin so happy, das kann man sich nicht vorstellen. Mich freut ganz doll, wie gut euch der Song gefällt. Streamt ihn, packt ihn in eure Playlist, und ich sende ganz viel Liebe.“

Auch von Dagi Bee gibt es ein Kompliment. Und dann passiert es: Lena Meyer-Landrut merkt, dass sogar Lukas Podolski den Song abfeiert. Mit zwei „Applaus“-Emojis hat „Poldi“ ihn in seine Story aufgenommen.

Das ganze Positiv-Feedback lässt Lena völlig ausflippen: Wie direkt nach dem Story-Fragment zu Lukas Podolski zu sehen ist, tanzt sie durchs Schlafzimmer. Und trägt dabei nicht mal eine Hose, sondern offenbar nur ein langes T-Shirt, das gerade so die wichtigsten Stellen bedeckt. „Ich, wenn ich euer Feedback zu ‚Better‘ höre“. Hach, Erfolg ist was Schönes!

+ So sehen Sieger aus: Lena Meyer-Landrut beim Freudentanz. © Screenshot

Lena Meyer-Landrut im Bikini - Follower äußert anrüchige Vermutung - „Werden Wetten angenommen?“

Unser Artikel vom 10. August 2019: Wo genau planscht Lena denn hier? Wir können es auch nur vermuten, tippen auf eine Flussmündung der Leine. Zumindest sieht es stark danach aus, als sei die ehemalige ESC-Gewinnerin im Heimaturlaub bei Hannover.

Ob sie nun im niedersächsischen Wasser badet, oder doch woanders, dürfte den meisten Fans allerdings ziemlich egal sein. Sowieso rückt der Hintergrund bei diesem Bikini-Bild komplett in den..., na ja... Hintergrund.

„Waffenscheintauglich“: Lena Meyer-Landrut haut Fans mit Bikini-Bild vom Hocker

„Mal wieder ein waffenscheintaugliches Foto“, freut sich ein Fan. Wahrscheinlich wäre „waffenschein-bedürftig“ das passendere Wort, aber in der Euphorie kann so ein Fehlerchen gerne einmal passieren. Auf jeden Fall ist er nicht der Einzige, der vom Beach-Body der 28-Jährigen hingerissen ist. Manchen reicht dabei ein Flammen- oder Herz-Emoji, ein anderer drückt seine Hochachtung in einem 763 Zeichen starken Beitrag aus.

„Fans sind geschockt“: Lena-Fan mit ulkiger Erwartung

Eine Userin freut sich diebisch auf einen Artikel wie diesen und vermutet die Überschrift: „Knappes Foto, Fans sind geschockt.“ Schocken wird Lena mit dem doch recht zahmen Schnappschuss allerdings natürlich niemanden. Zum einen kennt man deutlich anzüglichere Seiten von ihr, zum anderen werden sich die meisten der Meinung der Userin über Lena anschließen: „Du hast halt einfach einen schönen Körper, das ist doch nicht schlimm.“

Lena Meyer-Landrut im Playboy? Fan äußert frivole Vermutung

Die männliche Fangemeinde ist dabei, wie gewohnt, deutlich taktloser. „Werden denn schon Wetten angenommen, wann Leni im Playboy auftaucht?“, schießt einer eine frivole Vermutung ins Netz. Oder ist es doch mehr die schiere Hoffnung?

Wie dem auch sei, freut man sich zu sehen, dass Lena Meyer-Landrut den Sommer in vollen Zügen genießen kann. Und nicht nur die Lena-Fans kommen während der Urlaubszeit auf ihre Kosten.

Zuletzt lagen die Nerven bei Lena Meyer-Landrut jedoch blank. Nach einem Paparazzo-Foto machte sie ihren Gefühlen in einer Instagram-Story Luft.

